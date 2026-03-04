Amazon Pay Japan, Zain Cash, Tamara, M-Pesa, Zamtel sowie die Aircash-App und -Gutscheine sind jetzt über Xsolla verfügbar

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, das Entwicklern hilft, ihre Spiele auf den Markt zu bringen, auszubauen und zu monetarisieren, gab heute eine große Erweiterung seines globalen Zahlungsportfolios in 18 Märkten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika sowie Asien bekannt. Da Entwickler ihre Präsenz zunehmend auf wachstumsstarke und aufstrebende Märkte ausweiten, können sie mit dieser Erweiterung neue zahlende Nutzer erreichen, Konversionsraten verbessern sowie Zahlungserlebnisse anbieten, die auf lokale Spielerpräferenzen zugeschnitten sind.

Die neuesten unterstützten Zahlungsmethoden umfassen:

Local Amazon Pay in Japan mit mehr als 100 Millionen registrierten Amazon-Japan-Konten bietet vollständig lokalisierte Bezahlvorgänge in japanischen Yen

in Japan mit mehr als 100 Millionen registrierten Amazon-Japan-Konten bietet vollständig lokalisierte Bezahlvorgänge in japanischen Yen Zain Cash im Irak erweitert den Zugang zu mobil ausgerichteten Zahlungsoptionen in einer schnell wachsenden Volkswirtschaft, in der Mobilfunknummern als primäre digitale Identitäten dienen und die mobile Nutzung in einer Bevölkerung von mehr als 40 Millionen weit verbreitet ist

im Irak erweitert den Zugang zu mobil ausgerichteten Zahlungsoptionen in einer schnell wachsenden Volkswirtschaft, in der Mobilfunknummern als primäre digitale Identitäten dienen und die mobile Nutzung in einer Bevölkerung von mehr als 40 Millionen weit verbreitet ist Tamara ist in Saudi-Arabien sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv und bietet flexible Optionen für Buy-Now-Pay-Later (BNPL) für mehr als 15 Millionen Nutzer in zwei der ausgabenstärksten Märkte des Nahen Ostens. Dort liegen die BNPL-Nutzungsraten unter Verbrauchern bei 31 bis 42 Prozent, was diese Lösung zu einer bevorzugten Online-Zahlungsmethode macht

ist in Saudi-Arabien sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv und bietet flexible Optionen für Buy-Now-Pay-Later (BNPL) für mehr als 15 Millionen Nutzer in zwei der ausgabenstärksten Märkte des Nahen Ostens. Dort liegen die BNPL-Nutzungsraten unter Verbrauchern bei 31 bis 42 Prozent, was diese Lösung zu einer bevorzugten Online-Zahlungsmethode macht M-Pesa in Tansania erschließt den Zugang zu einem der führenden Mobile-Money-Ökosysteme des Landes mit mehr als 26 Millionen Konten, was rund 40 Prozent des Marktes entspricht

in Tansania erschließt den Zugang zu einem der führenden Mobile-Money-Ökosysteme des Landes mit mehr als 26 Millionen Konten, was rund 40 Prozent des Marktes entspricht Zamtel in Sambia unterstützt Mobile-Money-Transaktionen in einem zunehmend vernetzten Markt, erreicht mehr als 4,3 Millionen Abonnenten und kommt auf einen Marktanteil von über 20,5 Prozent, wodurch breitere Teile der Bevölkerung Zugang zu digitalen Zahlungen erhalten

in Sambia unterstützt Mobile-Money-Transaktionen in einem zunehmend vernetzten Markt, erreicht mehr als 4,3 Millionen Abonnenten und kommt auf einen Marktanteil von über 20,5 Prozent, wodurch breitere Teile der Bevölkerung Zugang zu digitalen Zahlungen erhalten Die Aircash-App und -Gutscheine sind in 12 europäischen Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Polen sowie Österreich, und bieten lokalisierte Optionen für digitale Geldbörsen und Gutscheine. Mit einem führenden Marktanteil von rund 12,6 Prozent in Kroatien sowie einem Netz von mehr als 200.000 Bargeld-Aufladestellen in Europa expandiert Aircash in Mittel- und Osteuropa und in wichtigen europäischen Märkten, um neue Nutzer im Bereich digitaler Finanzdienste zu erreichen

Diese Integrationen sorgen für einen lokal angepassten, reibungslosen Bezahlvorgang, sodass Spieler in vertrauten Währungen sowie mit bewährten lokalen Methoden zahlen können. Das stärkt das Vertrauen und verbessert die Konversionsraten bei In-Game-Käufen. Für Spieleentwickler bedeutet das eine größere globale Reichweite in aufstrebenden und wachstumsstarken Märkten, vereinfacht zugleich die Abläufe und macht lokale Infrastruktur oder kundenspezifische Zahlungsintegrationen überflüssig.

"Lokalisierte Zahlungen zählen zu den stärksten Treibern für Konversion und Wachstum bei Videospielentwicklern", sagte Chris Hewish, Präsident von Xsolla. "Mit der Erweiterung unseres Zahlungsportfolios in 18 Märkten geben wir Entwicklern alles an die Hand, was sie brauchen, um Spieler mit den Zahlungsmethoden zu erreichen, denen diese bereits vertrauen, ohne ihre Abläufe komplexer zu machen."

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

