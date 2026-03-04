Ein exklusiver Gipfel für Führungskräfte aus den Bereichen globale Nachrichtendienste, nationale Sicherheit und Ermittlungsbehörden

Siren hat heute Siren Fusion 2026angekündigt, seinen ersten globalen Gipfel, auf dem leitende Ermittler, Führungskräfte aus dem Bereich der nationalen Sicherheit und KI-Innovatoren zu einem hochkarätigen Forum über die Zukunft der Ermittlungsarbeit zusammenkommen.

Fusion findet in Galway, Irland, statt und ist eine gezielte Zusammenführung von Menschen, Technologien und Ideen im Rahmen der nationalen Sicherheit. Fusion 2026 ist eher als Bildungs- und Strategieforum denn als herkömmliche Konferenz konzipiert und konzentriert sich auf die Themen, die derzeit die Agenda der Nachrichtendienste und Strafverfolgungsbehörden bestimmen:

Geopolitische Instabilität

KI-gestützte Transformation der Ermittlungsarbeit

Kognitive Kriegsführung und Einflussnahme

Entitätsauflösung und Datenintegrität in großem Maßstab

Die operativen Realitäten moderner Ermittlungen

Welche Personen werden anwesend sein?

Durch die Begrenzung der Teilnehmerzahl legt Fusion den Schwerpunkt auf die Einbindung von Führungskräften, den direkten Zugang zu den Führungskräften und Produktteams von Siren sowie eine substanzielle Zusammenarbeit unter Kollegen, die bei Großveranstaltungen nicht möglich ist.

Eine erstklassige Auswahl globaler Führungskräfte

Die Veranstaltung vereint eine herausragende Liste von Führungskräften, die die Zukunft der Geopolitik, der Raumfahrt, der KI und der Strafverfolgung gestalten, darunter:

Geopolitik und Weltraum

Andrew Borene Executive Director bei Ocient National Security Solutions (ONSS), ehemaliger hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter und Veteran des Marine Corps, der als Group Chief beim National Counterterrorism Center (NCSC) tätig war

Executive Director bei Ocient National Security Solutions (ONSS), ehemaliger hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter und Veteran des Marine Corps, der als Group Chief beim National Counterterrorism Center (NCSC) tätig war Major General (im Ruhestand) John Howard MNZM ehemaliger Chef des Verteidigungsnachrichtendienstes der NZDF und ehemaliger stellvertretender Direktor für Commonwealth-Integration beim DIA

ehemaliger Chef des Verteidigungsnachrichtendienstes der NZDF und ehemaliger stellvertretender Direktor für Commonwealth-Integration beim DIA Oleksandr V. Danylyuk führender ukrainischer Sicherheitsexperte und ehemaliger leitender Berater des Verteidigungsministeriums und des Auslandsgeheimdienstes, spezialisiert auf russische hybride Kriegsführung und aktive Maßnahmen. Oleksandr koordiniert die Plattform zur Erkennung hybrider Bedrohungen zwischen der Ukraine und der NATO und führt gemeinsam mit dem King's College London Fortbildungen für Führungskräfte zum Thema Bekämpfung hybrider Bedrohungen durch.

führender ukrainischer Sicherheitsexperte und ehemaliger leitender Berater des Verteidigungsministeriums und des Auslandsgeheimdienstes, spezialisiert auf russische hybride Kriegsführung und aktive Maßnahmen. Oleksandr koordiniert die Plattform zur Erkennung hybrider Bedrohungen zwischen der Ukraine und der NATO und führt gemeinsam mit dem King's College London Fortbildungen für Führungskräfte zum Thema Bekämpfung hybrider Bedrohungen durch. Vice Admiral (im Ruhestand) Mark Mellett, DSM ehemaliger Stabschef der irischen Streitkräfte

ehemaliger Stabschef der irischen Streitkräfte Sean Mitchell Chairman und Chief Commercial Officer von Ubotica

Künstliche Intelligenz und kognitive Kriegsführung

Lieutenant General (im Ruhestand) Michael Groen ehemaliger Direktor des Joint Artificial Intelligence Centre des US-Verteidigungsministeriums

ehemaliger Direktor des Joint Artificial Intelligence Centre des US-Verteidigungsministeriums Julian Stodd Autor von 17 Veröffentlichungen und Stratege für soziales Lernen, der sich mit der Frage befasst, wie KI Führung, Kultur und organisatorische Macht im digitalen Zeitalter neu gestaltet

Autor von 17 Veröffentlichungen und Stratege für soziales Lernen, der sich mit der Frage befasst, wie KI Führung, Kultur und organisatorische Macht im digitalen Zeitalter neu gestaltet Dr. Renaud Delbru Gründer von Siren und Chief Scientific Officer

Gründer von Siren und Chief Scientific Officer Jeff Jonas wegweisender Datenwissenschaftler und CEO sowie Gründer von Senzing

wegweisender Datenwissenschaftler und CEO sowie Gründer von Senzing Dr. Sae Schatz Experte für kognitive Kriegsführung und menschliche Leistungsfähigkeit

Innovation in der Strafverfolgung

Bob Griffin Chairman von Siren, ehemaliger CEO von i2 und COPLINK

Chairman von Siren, ehemaliger CEO von i2 und COPLINK Kenrick Bagnall Chief Cybersecurity Advisor und CISO, Ausbilder für Cyberkriminalitätsermittlungen bei der RCMP, Toronto Police Service C3, (im Ruhestand, Prävention und Aufklärung)

Chief Cybersecurity Advisor und CISO, Ausbilder für Cyberkriminalitätsermittlungen bei der RCMP, Toronto Police Service C3, (im Ruhestand, Prävention und Aufklärung) Tom M. Corvin Alliances Director bei Mark43

Alliances Director bei Mark43 Greg Lissy und Josh Hurwitz von Magnet Forensics präsentieren die neue Siren/Magnet-API-Integration, die die digitalen Forensikdaten von Magnet in die Siren-Plattform einbindet

und von Magnet Forensics präsentieren die neue Siren/Magnet-API-Integration, die die digitalen Forensikdaten von Magnet in die Siren-Plattform einbindet Nico Dekens weithin bekannt als Dutch_OsintGuy ist ein weltweit anerkannter OSINT-Experte, zertifizierter Ausbilder am SANS Institute und Senior Vice President of Engineering sowie Chief Innovator bei ShadowDragon, spezialisiert auf Open-Source-Intelligence und Sicherheitsanalysen

Kundenperspektive

Jeremy Turner VP, Threat Intelligence Research, SecurityScorecard und langjähriger Nutzer von Siren

John Randles, CEO von Siren, äußerte sich zu der Veranstaltung wie folgt: "Fusion 2026 stellt einen bedeutenden Meilenstein für Siren dar. Angesichts der zunehmenden Komplexität des Ermittlungsumfelds, das durch geopolitische Instabilität, hybride Bedrohungen und KI geprägt ist, ist die Notwendigkeit einer strategischen Abstimmung zwischen Behörden und Technologien größer denn je. Diese Veranstaltung dient dazu, unsere Gemeinschaft auf dem Laufenden zu halten."

Rachel Kavanagh, CMO von Siren, fügte hinzu: "Siren Fusion ist bewusst anders und spiegelt wider, wofür wir als Unternehmen stehen. Wir schaffen ein Umfeld, das von hohem Vertrauen geprägt ist und in dem Führungskräfte einen sinnvollen, strategischen Dialog führen können. Wir legen mehr Wert auf Tiefe als auf Umfang und stellen sicher, dass die richtigen Personen anwesend sind."

Über Siren

Siren bietet eine KI-gestützte Investigative Intelligence Platform, die von Strafverfolgungsbehörden, nationalen Sicherheitsbehörden sowie Teams für Cyber-Bedrohungen und Betrugsermittlungen weltweit genutzt wird. Siren ermöglicht es Unternehmen, komplexe Daten zu vereinheitlichen, fortschrittliche Analysen anzuwenden und geschäftskritische Untersuchungen zu beschleunigen.

