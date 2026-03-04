Der ökonomische Verfall der Bundesrepublik ist hinreichend dokumentiert. Dennoch wirkt die öffentliche Debatte über Ursachen und Folgen der enormen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verwerfungen seltsam blutleer, beinahe apathisch. Ist die Gesellschaft noch nicht bereit, sich mit den Ursachen auseinanderzusetzen? Der jüngste Datenpunkt, der dem subjektiven Gefühl des Abstiegs ein substanzielles Zahlenwerk an die Seite stellt, stammt D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tichys Einblick