BÖRSE HEUTE: Nasdaq und S&P 500 steigen nach starken US-Daten (04.03.2026)

Börse heute: Starke US-Daten treiben Märkte nach oben ?? Die Börse heute zeigt sich deutlich stabiler, nachdem starke Konjunkturdaten aus den USA die Marktstimmung verbessert haben. Besonders der überraschend starke ISM Services Index sowie robuste Arbeitsmarktdaten haben die Sorgen über geopolitische Spannungen kurzfristig in den Hintergrund gedrängt. An der Börse aktuell konnten die wichtigsten US-Indizes einen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wettmachen. Der Nasdaq 100 stieg um 1,8 %, während der S&P 500 rund 1 - zulegte. Positive Wirtschaftsdaten und Hoffnungen auf eine weniger lang andauernde geopolitische Eskalation stützten die Risikobereitschaft der Anleger. Vollständigen Artikel weiterlesen

