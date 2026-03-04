© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/APStrategen warnen: Der Iran-Krieg entzieht sich Trumps Kontrolle. Steigende Ölpreise und Inflationsrisiken setzen Aktien unter Druck.Die Wall Street sendet ein ungewohnt klares Signal. Führende Strategen raten Investoren davon ab, auf eine erneute Rettungsaktion von Präsident Donald Trump zu setzen, wie Bloomberg berichtet. Der sogenannte Trump-Put greife im Iran-Krieg nicht. Zwar machten die Aktien am Dienstag einen Teil ihrer Verluste wett. Doch Experten sehen darin eher Reflexe als belastbaren Optimismus. Der militärische Schlag der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran habe eine Dynamik entfacht, die sich politisch kaum einhegen lasse. Krieg folgt eigener Logik Bob Elliott, …Den vollständigen Artikel lesen
