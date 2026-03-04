Americhem erweitert sein Innenmaterialportfolio für Flugzeuge durch ColorFast SFT5500, einen leistungsstarken PFAS-freien Thermoplast, der die Wärmeabgabeanforderungen entsprechend FAA 14 CFR 25.853, Anhang F, Teil IV, OSU 55/55 erfüllt und sich gleichzeitig durch eine geringe Rauchentwicklung und geringe Toxizität auszeichnet.

PFAS-freie thermoplastische Systeme, die OSU 55/55 entsprechen und außerdem geringe Rauchentwicklung und Toxizität bieten, sind auf dem Luftfahrtmarkt weiterhin rar. ColorFast SFT5500 füllt diese Lücke mit nachgewiesener Wärmeabgabeleistung entsprechend OSU 55/55, geringen Rauchemissionen und geringer Toxizität im Brandfall in einer leistungsstarken thermoplastischen Plattform, die speziell für spritzgussgefertigte Innenraumkomponenten entwickelt wurde.

Thermoplastische Komponenten im Flugzeuginnenraum müssen strenge Brandschutznormen erfüllen und sich gleichzeitig durch Haltbarkeit, thermische Stabilität und Prozesskonsistenz auszeichnen. Da Legacy-Systeme aus fluoriertem Material zunehmenden Überprüfungen durch die Aufsichtsbehörden unterzogen werden, überdenken Hersteller ihre langfristigen Materialstrategien, um Konformitätsprobleme zu reduzieren, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen oder sich Qualifikationsrisiken auszusetzen.

"ColorFast SFT5500 spiegelt die gezielte Investition von Americhem in Luftfahrtmaterialen", sagte Matthew Miklos, Vice President of Corporate Strategy and Marketing bei Americhem. "Wir haben diese PFAS-freie thermoplastische Plattform entwickelt, um OSU 55/55 und Anforderungen an geringe Rauchentwicklung und Toxizität erfüllen zu können und gleichzeitig Hersteller zu unterstützen, die mehr Stabilität in den Bereichen Qualifikation, Compliance und Bereitstellplanung anstreben. Es ist eine zukunftweisende Methode zur Auswahl von Innenraummaterialen für die Luftfahrt."

ColorFast SFT5500 wird für thermoplastische Innenraumsysteme entwickelt, darunter Seitenwände, Sitzstrukturen, fest installierte Einbauteile, Gehäuse von Stromversorgungsgeräten, Innenverkleidungen und Toilettensysteme. Das Material fügt sich in bestehende Spritzgussprozesse ein, sodass Hersteller ohne Qualifikationsunterbrechungen die Materialien wechseln können.

Americhem unterhält fortschrittliche Operationen in Nordamerika, Europa und Asien und kooperiert mit OEMs und Tier-1-Lieferanten bei der Bereitstellung weltweit konsistent gefertigter Compound-Lösungen für regulierte Anwendungen. Das Unternehmen ist seit mehr als 80 Jahren in der Polymerformulierung tätig und investiert auch weiterhin in Materialtechnologien, die den sich weiterentwickelnden Anforderungen in der Luftfahrt entsprechen.

ColorFast SFT5500 bestärkt die Rolle von Americhem als langfristiger Partner für Flugzeuginnenraumausstattung, der Brandschutz, geringe Rauchentwicklung und Toxizität, aufsichtsrechtlichen Weitblick und weltweite Fertigungsunterstützung in einem stabilen, qualifikationsbereiten thermoplastischen System vereint.

Weitere Informationen finden Sie unter americhem.com/industries/transportation.

Über Americhem

Americhem ist ein innovativer, technologieorientierter Marktführer in der globalen Polymerindustrie. Das Unternehmen basiert auf der Bereitstellung von Leistung, Lösungen und Vertrauen durch enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Alle Produkte des Unternehmens werden durch umfassenden technischen Support unterstützt, der Qualität, Zuverlässigkeit und Wert sicherstellt. Americhem betreibt 10 Produktionsstätten und unterhält Vertriebsniederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.Americhem.com

