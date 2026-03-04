© Foto: Sipa USA - Sipa USATech-Investorin Cathie Wood reagiert auf die jüngsten Marktturbulenzen mit einer massiven Umstrukturierung ihres Portfolios. Das Handelsblatt hat sich die Depot-Rotation im Ark Innovation ETF (ARKK) genauer angeschaut.Wie das Handelsblatt berichtet, hat Cathie Wood im Februar das Depot ihres Ark Innovation ETF (ARKK) massiv umgestaltet. Demnach tätigte die Tech-Investorin Käufe und Verkäufe in Höhe von insgesamt mehr als 400 Millionen US-Dollar. Dabei lassen sich drei große Entwicklungen ausmachen. 1. Neuer Fokus auf Online-Brokerage und Sportwetten! Wood nahm den größten Kauf im Februar in Robinhood vor - eine Position im Wert von fast 58 Millionen US-Dollar. Die Aktie hat seit …Den vollständigen Artikel lesen
