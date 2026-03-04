Die Kao Corporation (TOKYO:4452) startet am 8. März, zeitgleich mit dem Internationalen Frauentag, in neun asiatischen Ländern und Regionen eine neue Markenkommunikationskampagne für die Frauenhygienemarke Laurier, die den Kern des Asiengeschäfts des Unternehmens bildet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260303581134/de/

Laurier Campaign Key Visual

Laurier engagiert sich dafür, ein unterstützendes und verständnisvolles Umfeld rund um das Thema Menstruation zu schaffen, damit sich Frauen sowohl körperlich als auch emotional wohler fühlen können. Dies geschieht unter der zentralen Botschaft "Comfort, Made Together", die zeitgleich in ganz Asien umgesetzt wird. Kao beabsichtigt, Laurier als globale Marke weiterzuentwickeln.

Laurier gehört zu den Kernmarken, die Kaos Geschäftssparte für Körperpflegeprodukte in Asien stützen, und treibt seit 2023 global integrierte Geschäftsabläufe voran. Um die Kapitalumschlagshäufigkeit zu verbessern, bemüht sich Laurier, die Produktspezifikationen in allen neun asiatischen Ländern und Regionen, einschließlich Japan, zu vereinheitlichen und die Produktionsstätten zu konsolidieren. Ferner hat Laurier den Dialog zur Vereinheitlichung der Interpretationen von Markenpurpose und Weltbild, die je nach Region variierten, gefördert und die globalen Richtlinien überarbeitet.

Im Rahmen dieser Bemühungen führt Laurier derzeit eine neue Markenkommunikationsinitiative ein, um das Wertversprechen der Marke in ganz Asien gleichzeitig zu vermitteln. Durch die Rückbesinnung auf eine Verbraucherperspektive das Gründungsprinzip von Kao baut Laurier die Markenstärke weiter aus, indem Produkte für die langfristige Nutzung angeboten und ein empathiegetriebenes Marketing durch eine einheitliche Kommunikation über alle Regionen hinweg umgesetzt werden.

Laurier befragte 4.500 Frauen in neun asiatischen Ländern und Regionen zu ihrer Einstellung zum Thema Menstruation.* Die Ergebnisse zeigten, dass viele Frauen in ganz Asien das Gefühl haben, dass Menstruationsbeschwerden, Besorgnisse und die damit verbundenen Einschränkungen Auswirkungen auf ihr allgemeines Wohlbefinden im Alltag haben.

*Kao führte im November und Dezember 2023 sowie im Oktober und November 2024 eine Online-Umfrage zur Einstellung gegenüber der Menstruation unter Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren in neun asiatischen Ländern und Regionen, einschließlich Japan, durch (gültige Antworten: 4.500).

Durch diese Initiative engagiert sich Laurier weiter für ein inklusives Umfeld, in dem Frauen ein Leben voller Möglichkeiten führen können, ohne sich durch ihre Periode eingeschränkt zu fühlen.

Als globale Marke bietet Laurier nicht nur Produkte an, sondern unterstützt Frauen in jeder Lebensphase durch Information und Aufklärung. Damit trägt die Marke zur Schaffung einer Gesellschaft bei, in der jede Frau so leben kann, wie es ihrem wahren Selbst entspricht.

Über die Brand Communication Initiative

Hauptbotschaft

Comfort, Made Together Laurier hört zu.

Es ist ganz natürlich, dass es einem schwerfällt, während der Periode ganz sich selbst zu sein. Eine Frau sollte nicht allein nach Wegen suchen müssen, um sich während der Menstruation wohlzufühlen. Wir können körperliche Beschwerden oder Schmerzen vielleicht nicht vollständig beseitigen. Doch indem wir das Verständnis unserer Mitmenschen fördern und ein unterstützendes Umfeld schaffen, glauben wir, dass sich die Periode etwas angenehmer gestalten lässt.

- Überblick

Die Kampagne wird das Markenbild in neun asiatischen Ländern und Regionen vereinheitlichen und umfasst die folgenden Initiativen:

Erstellung eines gemeinsamen Key Visuals und einer gemeinsamen Botschaft für ganz Asien

Veröffentlichung von Anthem-Filmen (9 Länder-/regionale Versionen), die Lauriers Botschaft der Unterstützung zum Thema Menstruation vermitteln

Botschaft der Unterstützung zum Thema Menstruation vermitteln Launch einer speziellen Website für die Kampagne

- Länder/Regionen: Kao Corporation Kao Commercial (Shanghai) Co., Ltd. Kao (Hongkong) Ltd. Kao (Taiwan) Corporation Kao Vietnam Co., Ltd. Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. Kao (Malaysia) Sdn. Bhd. Kao Singapore Pte. Ltd. PT Kao Indonesia

- Start: 4. März 2026

Laufende soziale Initiativen

Als eine Marke, die Frauen unterstützt, beteiligt sich Laurier kontinuierlich an folgenden Aktivitäten in jedem Land und jeder Region.

Japan: Im Rahmen von "Laurier am Arbeitsplatz" und "Laurier in der Schule" werden Hygienebinden an Arbeitsplätzen und in Schulen als Standardartikel zur Verfügung gestellt

Indonesien: "Dr. Laurier" bietet fachkundige Beratung zu menstrualen Anliegen, über die man nur schwer mit anderen reden kann

Darüber hinaus bietet Laurier in allen neun Ländern und Regionen Aufklärung zur Menarche an, um Frauen fundiertes Fachwissen zu vermitteln. Durch diese Aktivitäten ist und bleibt Laurier mehr als eine Produktmarke für Frauenhygiene; vielmehr wird sie eine Präsenz sein, die Frauen in allen Lebensphasen und in ihrem sozialen Umfeld unterstützt.

Kommentar von Kazuya Miyashita, President der Sanitary-Geschäftssparte, Kao Corporation

Laurier ist bestrebt, seine global integrierten Geschäftsabläufe weiter zu stärken. Der Start dieser neuen Markenkommunikation in neun asiatischen Ländern und Regionen markiert die nächste Stufe beim Aufbau einer einheitlichen globalen Marke einer Marke, die Grenzen überschreitet, auf die Stimmen Einzelner hört und die Vision und Werte von Laurier in ganz Asien teilt. Während menstruale Probleme und Gefühle von Person zu Person variieren, wurden viele Aspekte der Menstruation bisher oft als etwas behandelt, das man ertragen muss oder das ein persönliches Problem ist. Mit dieser Kommunikationskampagne beabsichtigt Laurier, das Thema Menstruation über eine rein persönliche Angelegenheit hinauszuheben, das Verständnis der Mitmenschen zu fördern und ein Umfeld zu schaffen, in dem Frauen mit größerer Unbeschwertheit leben können. Als Kernmarke im Asiengeschäft von Kao wird Laurier weiterhin zu nachhaltigem Wachstum und zur Verwirklichung einer Gesellschaft beitragen, in der Frauen ihr Leben mit Komfort, Selbstvertrauen und weniger Einschränkungen führen können an jedem Tag des Monats.

Über Kao

Kao, ein in Japan ansässiger Hersteller von Körperpflege- und Haushaltsprodukten, Kosmetika und Spezialchemikalien, entwickelt hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die das Leben aller Menschen und den Planeten bereichern. Mit Marken wie dem Waschmittel Attack den Hautpflegeprodukten Bioré und Jergens den Hygieneartikeln Laurier den Kosmetika Curél SENSAI und MOLTON BROWN sowie den Haarpflegeprodukten Oribe ist Kao aus dem Alltag der Menschen in Asien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika nicht mehr wegzudenken. Zusammen mit seinem Chemiegeschäft, das zu einer Vielzahl von Branchen beiträgt, erzielt Kao einen Jahresumsatz von rund 1.630 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 32.600 Mitarbeiter und blickt auf eine mehr als 130-jährige Geschichte der Innovation zurück. Als Unternehmen, das Produkte für den täglichen Gebrauch herstellt, sieht sich die Kao-Gruppe in der Verantwortung, die Umweltbelastung ihrer Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus aktiv zu reduzieren. Dies ist in der ESG-Strategie von Kao, dem Kirei Lifestyle Plan, festgelegt, der 2019 ins Leben gerufen wurde.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Kao Group.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260303581134/de/

Contacts:

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Public Relations

Kao Corporation

corporate_pr@kao.com