HONOR fordert offene Zusammenarbeit im Rahmen einer neuen Vision für das KI-Ökosystem, während sich neue Möglichkeiten für KI-Geräte ergeben



Um eine wirklich einheitliche Schnittstelle zu schaffen, freut sich das Unternehmen darauf, seine Strategie für ein offenes KI-Geräte-Ökosystem über die HONOR AI Connect Platform umzusetzen BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 2. März stellte das globale KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen HONOR während der Eröffnungsdiskussion "ConnectAI" auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 seinen Entwurf für ein KI-Ökosystem vor. HONOR hat seine Strategie zur Umsetzung eines offenen Geräte-Ökosystems über die HONOR AI Connect Platform vorgestellt, die bis Ende 2026 mehr als 20.000 KI-Dienste integrieren soll. Diese Strategie markiert den beschleunigten Wandel von HONOR von einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich KI-Geräte-Ökosysteme. Die treibende Kraft ist die umfassend verbesserte HONOR AI Connect Platform, die allen Partnern des Ökosystems die Kernfunktionen der KI von HONOR zugänglich macht. Dieser Wandel geht über die einfache Konnektivität hinaus und zielt auf eine tiefgreifende gemeinsame Intelligenz ab, um einen persönlichen Avatar für Nutzer innerhalb eines riesigen, markenübergreifenden Geräte-Ökosystems zu schaffen. Während der Podiumsdiskussion führte Fang Fei, Präsidentin für Produkte bei HONOR, gemeinsam mit Lippe Lucas, Orange Innovation Executive Vice President Partnerships, Content and Devices, ein aufschlussreiches Gespräch über die Konvergenz von KI, Geräten und Konnektivität. Unter dem Motto "Wände einreißen" unterstrich HONOR sein Engagement für die Zusammenarbeit mit Partnern wie Orange, um in neue Hardware-Kategorien wie Bildung, Smart Home, Audioprodukte, Haustiere und Spielzeug zu expandieren. Um diese Vision zu veranschaulichen, zog Fang Fei eine Parallele zur Evolutionsgeschichte und erklärte, dass die Branche kurz vor einer "kambrischen Explosion" bei KI- Geräten stehe.Sie merkte an, dass die Welt, genau wie vor Millionen von Jahren die ursprüngliche kambrische Explosion zu einer plötzlichen Entstehung unzähliger neuer Lebensformen führte, nun eine ähnlich schnelle und massive Diversifizierung neuer, intelligenter Geräte erleben werde. Im Zuge dieser Entwicklung wird KI neue Formen annehmen, von "verkörperter KI" wie dem HONOR Robot Phone bis hin zu spezialisierten KI-Begleitern, die HONOR gemeinsam mit seinen Partnern erforscht. "Wir bei HONOR glauben, dass 'Walled Gardens' der Vergangenheit angehören sollten", sagte Fang Fei, Präsidentin für Produkte bei HONOR. "Unsere Vision ist einfach. Wir möchten unseren menschenzentrierten Ansatz mit Technologie kombinieren, um das Potenzial jedes Einzelnen zu maximieren. Zu diesem Zweck entwickeln wir KI-Begleiter, die die Nutzer kreativer und vernetzter machen." Eine tiefgreifende Transformation vollzieht sich durch die Entwicklung unserer zugrunde liegenden verteilten Technologien. In der Vergangenheit war die Mensch-Computer-Interaktion auf einen einzigen Bildschirm beschränkt. Heute haben wir dank verteilter Technologie die physischen Grenzen der Hardware überwunden. Dieser Wandel manifestiert sich in zwei wichtigen Trends: der "Entkopplung" von intelligenter Hardware, bei der sich Geräte zu spezialisierten Peripheriegeräten für bestimmte Szenarien entwickeln, und der "Ubiquitization" von KI-Einstiegspunkten, wodurch neue Interaktionsparadigmen entstehen, die auf reale Kontexte zugeschnitten sind. Um angesichts dieser Herausforderung ein wirklich einheitliches Erlebnis zu schaffen, setzt HONOR seine Strategie eines offenen KI-Geräte-Ökosystems über die HONOR AI Connect-Plattform um. In dieser neuen Welt ist die "Schnittstelle" ein KI-Agent - ein persönlicher digitaler Zwilling, der auf den Geräten eines Benutzers lebt. Dank der offenen Plattform versteht dieser digitale Zwilling die Absichten eines Benutzers auf seinem Smartphone und überträgt dieses Verständnis auf sein vernetztes Auto, sein Smart Home oder seinen Serviceroboter, wodurch eine nahtlose, intelligente Kontinuität ermöglicht wird. Diese neue Generation von Geräten bricht mit traditionellen Formfaktoren. Sie veranschaulicht das Konzept der Augmented Human Intelligence (AHI) von HONOR, das Geräte von passiven Werkzeugen zu proaktiven Partnern macht. Ein Paradebeispiel dafür ist das HONOR Robot Phone, ein bahnbrechendes Gerät, das Smartphone-Innovation mit Robotik verbindet. Es fungiert als persönlicher Kameramann, der automatisch Videos verfolgt und aufzeichnet, sodass die Nutzer sich ganz auf ihre eigenen Erinnerungen konzentrieren können. Während der offiziellen Produkteinführung am 1.März stellte HONOR sein neuestes AI-fähiges faltbares Smartphone, das ultradünne HONOR Magic V6 vor, zusammen mit seiner neuesten Generation von innovativen PCs, Tablets und mehr vor. Vom Robot Phone bis hin zu den neuesten Innovationen im Bereich faltbare Geräte, Tablets und PCs - globale Medienvertreter und MWC-Besucher sind herzlich eingeladen, den HONOR-Stand in Halle 3 zu besuchen, um die Zukunft intelligenter Geräte hautnah zu erleben Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.honor.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924555/Fang_Fei_President_Products_HONOR_expressed_views_convergence_AI_devices.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/honor-fordert-offene-zusammenarbeit-im-rahmen-einer-neuen-vision-fur-das-ki-okosystem-wahrend-sich-neue-moglichkeiten-fur-ki-gerate-ergeben-302704391.html



