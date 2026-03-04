© Foto: OpenAIAsiens Ölversorgung im Krisenmodus: Raffinerien drohen zu drosseln. Kommen jetzt Lieferungen aus Brasilien, Westafrika und den USA?Asiatische Raffinerien werden aufgrund der fehlenden Ersatzlieferungen, die nach dem Stillstand des Schiffsverkehrs im Golf dringend benötigt werden, voraussichtlich bald ihre Produktion drosseln, wie vier Händler und drei Analysten mitteilten. Asien ist die größte Ölverbrauchsregion der Welt und bezieht 60 Prozent ihres Öls von Produzenten aus dem Nahen Osten, wie Reuters berichtet. Lieferungen könnten auch aus Brasilien, Westafrika und den USA kommen. Indonesien hat am Dienstag erst angekündigt, seine Rohölimporte aus den USA zu erhöhen. Das Problem ist, dass …Den vollständigen Artikel lesen
