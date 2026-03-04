© Foto: OpenAI

Trump bietet mehr als 1 Million Acres (404.686 Hektar) in Alaska für Öl- und Gasunternehmen zur Auktion an. Hierbei handelt es sich um die erste von sechs Auktionen für Offshore-Öl und -Gas in Alaska.Die Trump-Regierung wird am Mittwoch mehr als 1 Million Acres (404.686 Hektar) im Cook Inlet in Alaska für Öl- und Gasunternehmen zur Versteigerung anbieten. Dies ist ein wichtiger Test für das Interesse der Branche an Investitionen in dieser Region, wie Reuters berichtet. Bei diesem Verkauf handelt es sich um die erste von sechs Auktionen für Offshore-Öl und -Gas in Alaska, die bis 2032 durch den "One Big Beautiful Bill Act" von US-Präsident Donald Trump vorgeschrieben sind, den er letztes …