DOW JONES--Die wirtschaftliche Aktivität in den USA zeigt sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge weiter differenziert. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt, stieg die gesamtwirtschaftliche Aktivität in sieben der zwölf Federal Reserve Distrikte leicht bis moderat. Die Zahl der Distrikte, die eine stagnierende oder rückläufige Aktivität meldeten, erhöhte sich von vier im Vorquartal auf fünf im aktuellen Quartal. Obwohl die Verbraucherausgaben insgesamt leicht angestiegen seien, hätten zwei Distrikte anhaltende Rückgänge gemeldet.

Die Beschäftigungszahlen seien in den vergangenen Wochen weitgehend stabil geblieben. Sieben der zwölf Distrikte hätten keine Veränderungen bei den Einstellungen gemeldet. Als Grund für stagnierende oder rückläufige Beschäftigungszahlen seien unter anderem eine schwächere Nachfrage oder Unsicherheit über die allgemeine Wirtschaftslage genannt.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten.

March 04, 2026 14:57 ET (19:57 GMT)

