DJ Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc (SMTC LN) Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc: Net Asset Value(s) 04-March-2026 / 21:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc DEALING DATE: 04-Mar-2026 NAV PER SHARE: USD: 1293.2413 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 1555827 CODE: SMTC LN ISIN: LU1248511575 =------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1248511575 Category Code: NAV TIDM: SMTC LN LEI Code: 213800ZJVX62TFHDGQ36 Sequence No.: 420016 EQS News ID: 2285960 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
March 04, 2026 15:05 ET (20:05 GMT)
