OPEX Corporation ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Automatisierung von Lagern, Lagern, Dokumenten und Post, wird auf der LogiMAT 2026 seine neuesten Entwicklungen im Bereich der Lagerautomatisierung vorstellen. Die LogiMAT, die weltweit größte Fachmesse für Intralogistiklösungen und Prozessmanagement, findet vom 24. bis 26. März auf dem Messegelände in Stuttgart statt.

"Unser Team freut sich darauf, auf der LogiMAT vor Ort zu sein und einige unserer führenden Lösungen für die Lagerautomatisierung vorzustellen", sagte Alex Stevens, President, Warehouse Automation, OPEX. "Wir sind stolz darauf, hochmoderne Systeme zu liefern, die unseren Kunden helfen, ihre Geschäftsabläufe zu transformieren, und wir schätzen die großartige Gelegenheit, die die LogiMAT bietet, um unsere Angebote und unser Fachwissen mit den Besuchern der Veranstaltung zu teilen."

In Halle 5, Stand B25 der LogiMAT wird OPEX sein preisgekröntes automatisiertes Verpackungs- und Kommissioniersystem Sure Sort X mit Xtract vorstellen. Am Stand von OPEX werden außerdem das Perfect Pick Perfect Pick AS/RS des Unternehmens und seine bahnbrechenden iBOT-Roboterfahrzeuge für OPEX Infinity Infinity AS/RS und OPEX Xtract zu sehen sein.

OPEX Sure Sort X mit Xtract ist das einzige vollständig anpassbare, schlüsselfertige Angebot auf dem Markt, das mehrere manuelle Aufgaben Sortieren, Entnehmen und Verpacken von Bestellungen mit einer One-Touch-Lösung automatisiert, wodurch die Effizienz gesteigert und Personalprobleme direkt angegangen werden. Es wurde für E-Commerce- und Fulfillment-Prozesse mit hohem Volumen und hoher Genauigkeit entwickelt. Sein platzsparendes, modulares Design bietet maximalen Durchsatz bei minimalem Platzbedarf und bietet die meisten Sortierplätze pro Quadratmeter.

OPEX Perfect Pick ist eine robotergestützte Goods-to-Person-Kommissionierlösung, die entwickelt wurde, um Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit drastisch zu verbessern. Das optionale Be- und Entladesystem für Behälter nutzt iBOTs und Förderbänder, um Behälter effizient in das Lager zu befördern und aus diesem zu entnehmen. Es lässt sich in Lagersteuerungssysteme integrieren und unterstützt flexible Layouts und mehrere Behältergrößen. Kunden profitieren von einem höheren Durchsatz, verbesserter Genauigkeit, reduzierten Arbeitskosten und einer besseren Nutzung der Lagerfläche.

Darüber hinaus können Besucher den Peltier Tote sehen, eine einzigartige Lösung für die Lagerung bei mehreren Temperaturen und mehreren Tiefen, die OPEX im Januar 2026 auf den Markt gebracht hat. Der aktiv gekühlte, KI-fähige Peltier Tote ist mit den AS/RS-Lösungen Infinity und Perfect Pick von OPEX kompatibel und ermöglicht es Kunden aus den Bereichen Lebensmittel, Pharmazie und Biowissenschaften, gekühlte und gefrorene Produkte nahtlos zu lagern und zu entnehmen, ohne dass kostspielige Gefrierkammern oder spezielle Infrastruktur erforderlich sind.

Besucher der LogiMAT können einen kostenlosen 15-minütigen VIP-Standtermin mit OPEX-Experten vereinbaren, um die Abläufe ihres Unternehmens zu besprechen und eine personalisierte Automatisierungs-Roadmap, realistische ROI-Bereiche und Empfehlungen für die nächsten Schritte zu erhalten, die auf den spezifischen Durchsatz, die Arbeitsbeschränkungen und die Stellfläche zugeschnitten sind. Personalisierte Demos von Sure Sort X mit Xtract können ebenfalls im Voraus vereinbart werden. Besuchen Sie https://www.opex.com/logimat/ um sich anzumelden.

OPEX bietet eine umfassende Palette an Technologielösungen, mit denen Kunden auf der ganzen Welt ihre Arbeitsabläufe verbessern, Kosten senken und die Effizienz ihrer Infrastruktur steigern können. Mit einem beeindruckenden Portfolio von mehr als 350 Patenten verfügt OPEX über 50 Jahre Branchenerfahrung, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung erstklassiger Automatisierungsfunktionen und fortschrittlicher Technik sowie eine Tradition der Exzellenz.

Über OPEX

OPEX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Automatisierung von Lagern, Dokumenten und Post. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, und Niederlassungen in Pennsauken, New Jersey, Plano, Texas, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX fast 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen entwickeln und liefern, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen lösen. Weitere Informationen finden Sie unter opex.com.

Contacts:

Für weitere Informationen



Laura Evans

levans@opex.com

+1.856.727.1100 x 5012