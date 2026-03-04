© Foto: OpenAIGigantischer Deal: Dieses Unternehmen verkauft 80 Prozent der Copler-Mine für 1,5 Mrd. US-Dollar. Die Aktien steigen rasant. Der Fokus verlagert sich nun auf Wachstumsprojekte in Amerika. SSR Mining verkauft 80 Prozent seiner Beteiligung an der türkischen Mine Copler, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Die Firma hat eine verbindliche Absichtserklärung zum Verkauf seiner 80-prozentigen Beteiligung Cengiz Holding AS für 1,5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, wie Reuters berichtet. Der Abschluss wird für das dritte Quartal?2026 angestrebt, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen und einigen üblichen Bedingungen. Zudem gab der Goldproduzent bekannt, dass er eine Überprüfung …Den vollständigen Artikel lesen
