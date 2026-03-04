NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat sich am Mittwoch ein Stück weit von seinen Vortagesverlusten erholt. Ein Grund dafür waren positive Nachrichten aus der Dienstleistungsbranche: In dem Sektor hat sich die Stimmung im Februar unerwartet verbessert. Zudem fiel der Unterindex für bezahlte Preise überraschend und erreichte den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr. Ferner stabilisierten sich die Ölpreise nach dem jüngsten Schub im Zuge des Iran-Krieges. Dies dämpfte die jüngsten Inflationssorgen.

Der Leitindex Dow legte um 0,49 Prozent auf 48.739,41 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,78 Prozent auf 6.869,50 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen Nasdaq 100 ging es um 1,51 Prozent auf 25.093,68 Punkte nach oben./la/jha/

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711