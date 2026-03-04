Anzeige
WKN: PAT1AG | ISIN: DE000PAT1AG3 | Ticker-Symbol: PAT
Xetra
04.03.26 | 17:35
7,810 Euro
-0,26 % -0,020
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
PATRIZIA SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PATRIZIA SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,0908,17022:58
8,1008,16021:58
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.250 Pkt - Patrizia nach Zahlen gesucht

DOW JONES--Nachbörslich ging es für die Patrizia-Aktie um mehr als 3 Prozent nach oben. Der Immobilienkonzern hat nach vorläufigen Zahl im abgelaufenen Geschäftsjahr das EBITDA um 35,4 Prozent auf 63,0 Millionen Euro gesteigert. Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren in Höhe von 233,4 Millionen Euro nach 228,4 Millionen im Vorjahr kehrten zum Wachstum zurück und überstiegen die Aufwandsposten, womit das strategische Ziel, die Finanzergebnisse der Gesellschaft unabhängiger vom allgemeinen Marktumfeld zu machen, erreicht wurde. Leicht nach oben ging es für das Bayer-Papier. Der Pharmakonzern hat einen wichtigen Etappenerfolg bei der geplanten Einigung mit zahlreichen Klägern um den Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) erzielt. Ein Gericht in St. Louis (Missouri) genehmigte am Mittwoch vorläufig einen vorläufigen Vergleich. Mit der Vereinbarung sollen sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen eine Erkrankung am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) auf Roundup zurückgeführt wird. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.22 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.250    24.205   +0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 16:28 ET (21:28 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
