Expansion signalisiert Beschleunigung in den Bereichen KI, klinische Innovation und internationales Wachstum

WHOOP, das Unternehmen für menschliche Leistungsfähigkeit, gab heute Pläne bekannt, mehr als 600 neue Stellen in den Bereichen Software, Forschung und Design, Hardware, Produkt und Marketing zu schaffen, da das Unternehmen weiterhin weltweit expandiert. Die Einstellungsoffensive spiegelt eine klare strategische Priorität wider: die Stärkung eines Teams, das die Zukunft der menschlichen Leistungsfähigkeit und Gesundheitstechnologie definieren wird.

"Derzeit diskutieren Unternehmen, ob sie mehr Mitarbeiter einstellen oder einfach in KI investieren sollen", sagte Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Wir machen beides. Wir setzen doppelt auf außergewöhnliche Talente und doppelt auf erstklassige KI-Tools, denn diese Kombination ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Gesundheitsüberwachung entwickelt sich zu einer der wichtigsten Plattformen der Welt, und WHOOP beabsichtigt, diese Kategorie zu dominieren."

Die Einstellungsoffensive geht mit dem Start einer neuen Arbeitgeberkampagne einher, die das Engagement des Unternehmens für den Aufbau eines Weltklasse-Teams unterstreicht, während es in die nächste Wachstumsphase eintritt.

Die mehr als 600 Stellen, die bis 2026 geschaffen werden sollen, umfassen technische, wissenschaftliche, kreative und kaufmännische Funktionen und spiegeln die kontinuierlichen Investitionen von WHOOP in Hardware-Innovationen, Spitzenforschung, Produktentwicklung und globales Markenwachstum wider. Die meisten neuen Stellen werden am berühmten Hauptsitz des Unternehmens in Boston im Herzen des Kenmore Square angesiedelt sein, weitere Einstellungen werden in Nordamerika, Europa, den Golfstaaten und Asien erfolgen.

Die Kultur bei WHOOP wird durch seine Grundwerte definiert:

Wir konzentrieren uns auf unsere Mission: die Leistungsfähigkeit und Gesundheit des Menschen zu steigern.

Unsere Arbeit basiert auf Forschung, Design und Datenschutz.

Wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen hoher Intensität und großer Bescheidenheit.

Unsere Unterschiede sind eine Quelle der Stärke.

Die beste Idee gewinnt.

Wir sind handlungsorientiert.

Wir sind besessen von der Erfahrung unserer Mitglieder.

Mit etwa einer Einstellung pro 750 Bewerbern und einer Annahmequote von 0,13 verfolgt WHOOP einen äußerst selektiven Einstellungsprozess. Dieser bewusste Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, hohe Standards aufrechtzuerhalten und gleichzeitig seine globale Präsenz auszubauen. WHOOP konzentriert sich weiterhin darauf, Personen zu gewinnen, die nicht nur durch Wachstum, sondern auch durch ein Ziel motiviert sind: die Weiterentwicklung einer Wearable-Technologieplattform, die Millionen von Mitgliedern in die Lage versetzt, ihre Gesundheit besser zu verstehen, ihre Leistung zu optimieren und außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

Um auf Bildmaterial zuzugreifen, besuchen Sie bitte die digitale Pressemappe. Um offene Stellen zu erkunden, besuchen Sie die WHOOP Karriereseite.

Über WHOOP

WHOOP bietet eine Wearable-Mitgliedschaft, die Menschen dabei hilft, ein gesünderes, längeres Leben zu führen und außergewöhnliches Potenzial zu entfalten. Mit einem leistungsstarken Wearable, das rund um die Uhr getragen werden kann und eine Akkulaufzeit von 14 Tagen hat, bietet WHOOP intelligente Gesundheitsberatung in den Bereichen Schlaf, Erholung, Belastung, Fitness und langfristiges Wohlbefinden. Die Gesundheitsplattform umfasst ein von der FDA zugelassenes EKG, eine Healthspan-Langlebigkeitsfunktion, Blutdruck-Einblicke und eine erweiterte Laboranalyse von Blutbiomarkern. Peer-Review-Studien zeigen: Mitglieder, die WHOOP täglich tragen, steigern ihre wöchentliche Trainingszeit um mehr als 90 Minuten, schlafen über zwei Stunden länger pro Woche und verbessern ihre Herzfrequenzvariabilität um 10 %.

WHOOP wird von Millionen von Mitgliedern weltweit vertraut, darunter Sportler, weltweit führende Persönlichkeiten, Militärangehörige, Führungskräfte und Künstler, und ist zu einem modernen Symbol für ein diszipliniertes, bewusstes Leben geworden. WHOOP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen hat mehr als 400 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingeworben, liefert in 56 Länder und ist in sechs Sprachen verfügbar. Um mehr zu erfahren oder eine einmonatige kostenlose Testversion zu starten, besuchen Sie whoop.com und verbinden Sie sich mit WHOOP auf .Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

