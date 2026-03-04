Vor über einem Jahr schickte die Nasa mit dem Lunar Trailblazer eine Sonde in Richtung Mond, die die dortigen Wasservorkommen kartieren sollte. Doch die 72 Millionen US-Dollar teure Mission scheiterte. Jetzt steht fest, warum. Am 26. Februar 2025 Ortszeit startete die Nasa-Sonde Lunar Trailblazer an Bord einer Falcon-9-Rakete von SpaceX vom Kennedy Space Center in Florida aus in Richtung Mond. Ziel der 72 Millionen Dollar teuren Mission war es, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
