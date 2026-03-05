EQS-News: BYDFi / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

BYDFi bei der Crypto Expo Europe zur besten All-in-One-Krypto-Handelsplattform gekürt und setzt damit seine Erfolgsserie fort



05.03.2026 / 03:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



VICTORIA, Seychellen, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Die globale Krypto-Börse BYDFi gab bekannt, dass sie auf der Crypto Expo Europe 2026, an der BYDFi als Sponsor teilnahm, zur besten All-in-One-Krypto-Handelsplattform gekürt wurde. Dies ist bereits die vierte bedeutende Branchenauszeichnung, die BYDFi im vergangenen Jahr erhalten hat. Die Crypto Expo Europe findet vom 1. bis 2. März in Bukarest, Rumänien, statt und ist die größte Konferenz für Kryptowährungen, Blockchain und Web3 in Osteuropa. Sie bringt Institutionen, Unternehmen, Regulierungsbehörden und Entwickler zu einem zweitägigen Branchendialog zusammen. Die CEE Awards Gala basiert auf einem transparenten Live-Abstimmungsmechanismus als Teil der Zeremonie, wobei die Gewinner vor Ort im offiziellen Programm bekannt gegeben werden. Die Kategorie "Beste All-in-One-Krypto-Handelsplattform" würdigt Plattformen, die ein End-to-End-Handelserlebnis über alle zentralen Benutzerabläufe hinweg bieten und dabei einen breiten Marktzugang mit Produktvollständigkeit und täglicher Benutzerfreundlichkeit verbinden. All-in-One, in den Produktstapel integriert Die Auszeichnung "Beste All-in-One-Krypto-Handelsplattform" spiegelt den Fokus von BYDFi wider, einen kompletten Handelsstapel rund um einen CEX + DEX-Dual-Engine-Ansatz aufzubauen, der verschiedene Arbeitsabläufe in einer vernetzten Erfahrung unterstützt. Auf der zentralisierten Seite unterstützt BYDFi den Spot-Handel mit mehr als 1.000 Paaren und Perpetual Contracts in mehr als 500 Märkten, mit Hebeloptionen bis zu 200x und Ausführungs- und Risikokontrollen, die für die aktive Teilnahme an Derivaten ausgelegt sind. BYDFi bietet auch Copy Trading und automatisierte Trading-Bots, die Benutzern helfen, strukturierte Ansätze unter verschiedenen Marktbedingungen anzuwenden. Auf der Onchain-Seite ist MoonX als Onchain-Handelsengine in BYDFi integriert, die Solana, BNB Chain und Base unterstützt und Zugang zu mehr als 500.000 Onchain-Handelspaaren bietet. MoonX bietet eine schnelle Erkennung von Token, Smart Money Tracking und Zugang zu xStocks -tokenisierten Aktien und hilft Benutzern so, sich mit klareren Signalen und optimierter Ausführung auf schnelllebigen Märkten zurechtzufinden. Ein Rückblick auf die jüngsten Auszeichnungen von BYDFi Neben der Anerkennung durch die Crypto Expo Europe hat BYDFi im vergangenen Jahr weitere Auszeichnungen der Branche erhalten: TrustFinance Awards 2025, Trusted Exchange Award , in Anerkennung der herausragenden Leistungen und Beiträge zur Finanzbranche durch Innovation, Integrität und Vertrauen





, in Anerkennung der herausragenden Leistungen und Beiträge zur Finanzbranche durch Innovation, Integrität und Vertrauen FinanceFeeds Awards 2025, Outstanding Crypto Trading Platform , als Ausdruck des kontinuierlichen Wachstums und der Präsenz von BYDFi auf dem globalen Markt für den Handel mit unbefristeten Kontrakten





, als Ausdruck des kontinuierlichen Wachstums und der Präsenz von BYDFi auf dem globalen Markt für den Handel mit unbefristeten Kontrakten BeInCrypto, Best Centralized Exchange (CEX) , Community Pick, eine Kategorie, die durch eine Community-Abstimmung ermittelt wird und die breite Aufmerksamkeit der Nutzer in diesem Marktsegment widerspiegelt Ein Meilensteinjahr für die Anerkennung in der Branche Im vergangenen Jahr hat BYDFi deutliche Fortschritte in Bezug auf Produktvielfalt, Marktabdeckung und globale Markenbekanntheit erzielt und damit sowohl von der Community als auch von der Branche Anerkennung gefunden. Diese Auszeichnungen spiegeln die kontinuierlichen Fortschritte von BYDFi auf dem Weg zu einer vollständigeren, konsistenteren und nutzerorientierten Handelsumgebung wider. In Bezug auf die Auszeichnung der Crypto Expo Europe sagte Michael Hung, Mitbegründer und CEO von BYDFi: All-in-one ist die Zukunft. Diese Auszeichnung bestätigt, dass BYDFi auf dem richtigen Weg ist. BYDFi wurde für Zuverlässigkeit entwickelt und wird die Standards für Spot-, Derivate- und Onchain-Workflows weiter erhöhen, wobei der Fokus weiterhin auf der Ausführungsqualität, der Benutzerfreundlichkeit und dem Schutz der Nutzer liegt, während die Plattform wächst.

Informationen zu BYDFi BYDFi wurde 2020 gegründet und bedient mittlerweile über 1 Million Nutzer in mehr als 190 Ländern und Regionen. BYDFi ist Newcastle Uniteds exklusiver offizieller Kryptowährungspartner. BYDFi wurde von Forbes als eine der besten Krypto-Börsen Kanadas für 2026 ausgezeichnet und bietet intuitiven Handel mit niedrigen Gebühren für Spot- und Perpetual-Kontrakte sowie Copy Trading , automatisierte Trading-Bots und das Onchain-Tool MoonX , mit denen sowohl neue als auch erfahrene Trader digitale Vermögenswerte sicher navigieren können. BYDFi hat außerdem einen 800 BTC Protection Fund eingerichtet, um den Schutz der Vermögenswerte von Nutzern weiter zu verbessern. BYDFi hat sich zum Ziel gesetzt, jedem Nutzer ein erstklassiges Krypto-Handelserlebnis zu bieten. BUIDL Your Dream Finance. Website: https://www.bydfi.com

Support-E-Mail: cs@bydfi.com

Geschäftspartnerschaften: bd@bydfi.com

Medienanfragen: media@bydfi.com Twitter( X ) | LinkedIn | Telegram | YouTube | TikTok | How to Buy on BYDFi Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924690/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924691/image2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2782949/bydfi_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bydfi-bei-der-crypto-expo-europe-zur-besten-all-in-one-krypto-handelsplattform-gekurt-und-setzt-damit-seine-erfolgsserie-fort-302704711.html



05.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News