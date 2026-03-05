Unleash, das Open-Source-Unternehmen im Bereich FeatureOps, gab heute eine Serie-B-Finanzierungsrunde über 35 Millionen US-Dollar bekannt, die von One Peak angeführt wird. Beteiligt sind außerdem die bestehenden Investoren Spark Capital, Frontline Ventures sowie Firstminute Capital. Die neuen Mittel sollen Produktinnovationen sowie die globale Expansion beschleunigen, während Unternehmen sich mit den Chancen und Risiken einer durch KI beschleunigten Softwarebereitstellung auseinandersetzen.

KI hat die Softwareentwicklung drastisch beschleunigt und damit eine einmalige Chance geschaffen, dass praktisch jeder in einem Unternehmen Ideen, Prompts sowie Prototypen in Anwendungen verwandeln kann. Gleichzeitig hat KI aber auch die Systeme überholt, die eigentlich für die Kontrolle der Softwarebereitstellung ausgelegt sind. Untersuchungen von DORA zeigen, dass ein Anstieg der KI-Nutzung um 25 mit einem Rückgang der Softwarestabilität um 7 einhergeht. Unternehmen liefern mit KI zwei- bis dreimal schneller Code aus, doch Ausfälle durch unkontrollierte Feature-Rollouts und fehlende Abschaltmechanismen kosten Unternehmen Millionen durch Umsatzeinbußen, längere Ausfallzeiten auf Kundenseite sowie Markenschäden. FeatureOps etabliert sich dabei als die bislang fehlende Steuerungsebene, die Unternehmen in Echtzeit steuert, was aktiviert wird, wer es sieht und wie schnell sich Änderungen zurücknehmen lassen, wenn KI-generierter Code schneller voranschreitet, als klassische Governance mithalten kann.

"Wenn KI-generierter Code bereits produktiv im Einsatz ist und etwas schiefläuft, kostet jede Minute Ausfallzeit Umsatz sowie Kunden", sagte Egil Østhus, Geschäftsführer und Mitgründer. "Sie müssen Probleme sofort erkennen, beheben und den Betrieb unmittelbar wiederherstellen können. Die Open-Source-FeatureOps-Plattform von Unleash gibt Ihnen genau diese Kontrolle, und wir haben bewiesen, dass sie in den am stärksten regulierten Branchen der Welt funktioniert."

Das Spannungsfeld zwischen Geschwindigkeit und Stabilität ist in Entwicklungsteams zunehmend spürbar.

"Nachts um zwei sind es immer noch die Entwickler, die angerufen werden, wenn etwas schiefgeht", sagte Ivar Østhus, Technischer Leiter und Entwickler von Unleash. "Ingenieure liefern heute schneller aus als je zuvor, stehen aber auch unter mehr Druck als jemals zuvor, weil sie weniger Einblick haben, was tatsächlich produktiv läuft. Wir bieten ihnen genau diese Transparenz, damit sie weiterhin schnell arbeiten können, zugleich aber jederzeit genau wissen, was live ist und es innerhalb von Sekunden freigeben oder abschalten können."

Unleash wurde für Umgebungen mit hohen Compliance-Anforderungen entwickelt und ist mit mehr als 13.000 GitHub-Stars sowie 40 Millionen Downloads die weltweit größte Open-Source-FeatureOps-Plattform. Wie auf der jüngsten Anwenderkonferenz von Unleash hervorgehoben wurde, hat sich Unleash durch die Bereitstellung eines transparenten, unternehmenstauglichen Rahmens für FeatureOps zu einer zentralen Referenzplattform für Organisationen wie Prudential, Lloyds Banking Group, Wayfair und Lenovo entwickelt, die KI-getriebene Geschwindigkeit mit Governance in großem Maßstab in Einklang bringen müssen:

"Bei Wayfair ist die Geschwindigkeit der Codebereitstellung explodiert. Entwickler liefern enorme Mengen KI-gestützter Code aus und Reviews gehen schneller als je zuvor in die Produktion. Doch hier liegt das Paradox: Die Geschwindigkeit steigt, aber die Zuverlässigkeit sinkt. KI beschleunigt das Risiko, weil es für QA-Teams fast unmöglich ist, Schritt zu halten. Genau hier kommt FeatureOps ins Spiel. In unserer Größenordnung könnte schon ein einzelnes ungeprüftes Release zu erheblichen Umsatzeinbußen führen", sagte Kiriti Dhanai, Site Reliability Engineer bei Wayfair, auf der UnleashCon.

Mit dieser Serie-B-Runde wird Unleash seine Investitionen in ein autonomes End-to-End-Feature-Management sowie in Experimente über den gesamten Stack beschleunigen und damit die branchenweit erste ausfallsichere Release-Infrastruktur bereitstellen, um die Lücke zwischen KI-Geschwindigkeit und menschlicher Verantwortung zu schließen.

"KI verändert die Art und Weise, wie Software entwickelt wird, ebenso wie die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht. Die Unternehmen, die sich durchsetzen, werden diejenigen sein, die dieses Tempo wirksam für sich nutzen können", sagte Christoph Mayer, Partner bei One Peak. "Unleash bietet die Steuerungsebene, die es Unternehmen ermöglicht, schneller zu innovieren und gleichzeitig Governance sowie Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten. Diese Kombination ist enorm wirkungsvoll."

Mit der Serie-B-Runde steigt die Gesamtfinanzierung von Unleash auf 51,5 Millionen US-Dollar. Seit seiner Serie-A-Runde im Jahr 2022 hat Unleash:

den jährlich wiederkehrenden Umsatz in den vergangenen drei Jahren verdoppelt und eine Nettoumsatzbindung von 140 erreicht;

in den vergangenen drei Jahren verdoppelt und eine Nettoumsatzbindung von 140 erreicht; die Marke von 500 zahlenden Kunden überschritten;

überschritten; mehr als 40 Millionen Downloads erzielt , was die globale Reichweite deutlich erweitert hat;

, was die globale Reichweite deutlich erweitert hat; mehr als 13.000 GitHub-Stars erreicht und damit seine Position als weltweit größtes Open-Source-Ökosystem für Feature-Management behauptet;

und damit seine Position als weltweit größtes Open-Source-Ökosystem für Feature-Management behauptet; Milliarden täglicher Auswertungen von Feature-Flags für Unternehmen weltweit ermöglicht;

für Unternehmen weltweit ermöglicht; seinen Kundenstamm im Unternehmensbereich rasendschnell ausgebaut , mit Schwerpunkt auf stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen sowie globalem Einzelhandel;

, mit Schwerpunkt auf stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen sowie globalem Einzelhandel; FeatureOps als zentrale Kategorie für Organisationen etabliert, die KI-generierte Software in großem Maßstab einsetzen.

