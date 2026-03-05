© Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Press WireBroadcom hat im ersten Quartal 2026 die Erwartungen deutlich übertroffen und die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Die Aktie legte daraufhin im nachbörslichen Handel um fünf Prozent zu. Broadcom erzielte im ersten Quartal einen Gewinn von 2,05 US-Dollar je Aktie - laut LSEG hatten Analysten im Durchschnitt lediglich mit 2,03 US-Dollar gerechnet. Zudem erwirtschaftete Broadcom einen Umsatz von 19,31 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden 19,18 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn stieg auf 7,35 Milliarden US-Dollar, was 1,50 US-Dollar je Aktie entspricht, nach 5,50 Milliarden US-Dollar im …Den vollständigen Artikel lesen
