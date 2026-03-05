Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsabschluss 2025



05.03.2026 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard

Holding AG vom 5. März 2026.

Medienmitteilung (PDF)

