Ray Dalio hatte sich 2025 noch als vorsichtiger Krypto-Optimist gezeigt, doch neuen Aussagen zufolge ist der Milliardär und ehemalige Hedgefondsmanager plötzlich sehr skeptisch, was die Kryptowährung angeht. Ray Dalio hatte sich noch 2025 positiv mit seinen Aussagen zum Bitcoin gezeigt und die Kryptowährung unter anderem als Alternative bzw. sinnvolle Beimischung zu Gold bezeichnet. Doch inzwischen schlägt der Milliardär wesentlich härtere Töne an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE