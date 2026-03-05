SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Die Börsenkurse in Japan und Südkorea haben sich nach den Einbrüchen infolge des neuen Konflikts im Nahen Osten erstmals wieder deutlich erholt. Der japanische Nikkei-Index schaffte zeitweise ein Plus von über vier Prozent, zuletzt lag er noch knapp 2,7 Prozent im Plus. Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg zuletzt um etwas über 11 Prozent. Die Markterholung wird von Beobachtern unter anderem mit dem sich stabilisierendem Ölpreis erklärt.

Die Börsen in Tokio und Seoul können damit einen Teil der Verluste von Beginn der Woche wieder kompensieren. Wegen des sich ausweitenden Iran-Kriegs kam es zu massiven Verkäufen, der Kospi erlitt am Mittwoch mit Minus zwölf Prozent den stärksten Kurseinbruch in der Geschichte des Leitindexes.

Südkorea und Japan hängen stark von Ölimporten aus dem Nahen Osten ab, die größtenteils über die Straße von Hormus transportiert werden. Derzeit ist der Schiffsverkehr in der Meeresenge wegen des Iran-Kriegs stark eingeschränkt und gilt als sehr riskant. Zudem sind die Preise für Rohöl seit Beginn des Kriegs deutlich gestiegen./fkr/DP/stk

