Donnerstag, 05.03.2026
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
Dow Jones News
05.03.2026 06:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. März

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. März 

=== 
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis 
     (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK) 
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis 
     (11:00 Analystenkonferenz; 12:00 BI-PK) 
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 
     (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Jahresergebnis 
     (09:00 BI-PK) 
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis 
     (09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis 
     (14:00 Telefonkonferenz) 
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar 
     PROGNOSE:   +0,4% gg Vm 
     zuvor:    -0,7% gg Vm 
*** 09:50 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Gespräch bei 
     IIF-European Summit 
  10:00 DE/BayernLB, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 
*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorlage des Geschäftsberichts 2025 und 
     Pressekonferenz mit Präsident Nagel 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar 
     Eurozone 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm 
     zuvor:    -0,5% gg Vm 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 4./5. Februar 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE:   215.000 
     zuvor:    212.000 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar 
     Importpreise 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm 
     zuvor:    +0,1% gg Vm 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:   +1,8% gg Vq 
     3. Quartal:  +4,9% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE:   +2,0% gg Vq 
     3. Quartal:  -1,9% gg Vq 
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB-Veranstaltung 
*** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorlage des Geschäftsberichts der 
     Nationalbank 
*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Annual Global Risk Lecture in 
     honour of Robert Mundell 
  19:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Event der New York Bankers 
     Association 
 
    - CN/Beginn des Nationalen Volkskongresses 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 00:08 ET (05:08 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
