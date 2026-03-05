DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 9. bzw. 23. März

DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt (einige außerplanmäßig Änderungen treten bereits zum 9. März in Kraft):

=== + MDAX - NEUAUFNAHME - Salzgitter - Deutz - Jenoptik - Schaeffler (wirksam zum 9. März) + MDAX - HERAUSNAHME - Teamviewer - Fielmann - Carl Zeiss Meditec - Deutsche Wohnen (wirksam zum 9. März) + SDAX - NEUAUFNAHME - Carl Zeiss Meditec - Fielmann - Teamviewer - Init Innovation - Einhell (wirksam zum 9. März) + SDAX - HERAUSNAHME - Jenoptik - Salzgitter - Deutz - PSI Software - Schaeffler (wirksam zum 9. März) + STOXX-600 - AUFNAHME - AIXTRON (Deutschland) - BENEFIT SYSTEMS (Polen) - CSG A (Niederlande) - HOCHSCHILD MINING (Großbritannien) - ING BANK SLASKI BSK (Polen) - PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien) - PIRELLI & C. S.P.A. (Italien) - TAURON (Polen) - TECHNOPROBE SPA (Italien) - VALIANT (Schweiz) - ZABKA GROUP (Polen) HERAUSNAHME - ALTEN (Frankreich) - AMPLIFON (Italien) - AMRIZE (Schweiz - AZELIS GROUP (Belgien) - EURAZEO (Frankreich) - GRAFTON GRP (Großbritannien) - GREGGS (Großbritannien) - HEXPOL 'B' (Schweden) - KINNEVIK B (Schweden) - SOFTCAT (Großbritannien) - TECAN (Schweiz) + ATX - Aufnahme - Palfinger HERAUSNAHME - CPI Europe ===

