MEYER-WERFT - Familie Meyer sucht aktiv nach Investoren, um die vom Staat gerettete Papenburger Meyer Werft wieder vollständig zu übernehmen. Gesucht werde ein strategischer Partner, der sich langfristig engagieren wolle, erfuhr die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) aus dem Umfeld der Familie. Finanzinvestoren mit einem Fokus auf kurzfristige Rendite schließt die Familie demzufolge als Partner aus. Auch Staatsfonds aus dem Nahen Osten oder chinesische Investoren kommen für die Meyers als Partner nicht infrage, erfuhr die NOZ aus dem Familienumfeld. (NOZ)

SEFE - Der bundeseigene Gasimporteur setzt auf Alternativen zu den dominierenden LNG-Produzenten USA und Katar. Das Unternehmen gab nun den Abschluss eines Liefervertrags mit dem argentinischen LNG-Produzenten Southern Energy bekannt. Sefe-Chef Egbert Laege sagte dem Handelsblatt, Argentinien stehe am Anfang einer Entwicklung und habe große Ressourcen. "Wir werden uns genau anschauen, ob wir dort später auch Verträge mit längeren Laufzeiten abschließen." Das Beispiel Argentinien zeige, dass es interessante Alternativen zu den USA und Katar gebe. Auch Kanada, Mexiko, Westafrika oder Australien seien relevante Erzeuger. (Handelsblatt)

