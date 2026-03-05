EQS-News: Consilium Project Finance GmbH
Terra One und Consilium kooperieren exklusiv bei PV-Direktinvestments mit integrierten Speicherlösungen
Integration von PV und Speicher: mehr Wert für Investoren
Im Rahmen der Zusammenarbeit übernimmt Terra One die KI-basierte Vermarktung von Strom und Speicherflexibilität an den deutschen Energiemärkten über seine Handelsplattform für Speicher- und Erneuerbare-Energien-Projekte, OneKraftwerk, und unterstützt Consilium bei Konzeption, Integration und optimaler Dimensionierung der Batteriespeicher. Zum Einsatz kommen eigene Machine-Learning-Modelle und automatisierte Trading-Systeme, die Strom und Speicherflexibilität insbesondere am kurzfristigen Intraday-Continuous-Markt platzieren. Durch die enge Verzahnung von technischer Auslegung und kommerzieller Strategie sollen Speicher von Beginn an marktoptimiert in PV-Projekte der Consilium Gruppe integriert werden, wodurch die PV-Direktinvestments wirtschaftlich und technologisch ein neues Level erreichen.
Die Consilium Gruppe entwickelt und betreibt seit über 15 Jahren Photovoltaikprojekte mit Fokus auf Direktinvestments. Mit der Integration von Batteriespeichern erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine zusätzliche Flexibilitätskomponente und entwickelt seine bestehende Projektpipeline gezielt um Co-Location-Speicherlösungen weiter. Durch die räumliche sowie netztechnische Kombination von Erzeugung und Speicherung werden Synergien bei den Netzanschlusskosten geschaffen und die Vermarktungserlöse pro installiertem Megawatt optimiert. Investoren von Consilium erhalten durch die strategische Partnerschaft erstmalig Zugang zu KI-gestützten Vermarktungsstrategien, die bislang vor allem institutionellen Investoren und Versorgern vorbehalten waren.
"Durch die Kooperation mit Terra One profitieren unsere Investoren von algorithmischen Handelsstrategien und fundiertem Speicher-Know-how. Die enge Verzahnung von technischer Auslegung und KI-basierter Vermarktung ermöglicht eine effizientere Nutzung der Speicher und steigert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie Werthaltigkeit unserer Projekte nachhaltig", sagt Daniel Ramsperger, Mitglied der Geschäftsleitung Finanzen & Investments der Consilium Gruppe AG.
KI-basierte Vermarktung und Marktoptimierung
Batteriespeicher gewinnen im Zuge zunehmender Preisvolatilität und wachsender erneuerbarer Erzeugung stark an Bedeutung. Sie ermöglichen es, Strom flexibel zu verschieben, Preissignale zu nutzen und Netzengpässe abzufedern. Die Multi-Market-Optimierung, bei der verschiedene Strom- und Flexibilitätsmärkte parallel berücksichtigt werden, gilt dabei als zentraler Hebel zur wirtschaftlichen Betriebsführung.
"Batteriespeicher sind ein zentraler Baustein der Energiewende und entscheidend für die Integration erneuerbarer Energien in die Energiemärkte", erklärt Dennis Hager, Senior Manager Business Development bei Terra One. "Gemeinsam mit der Consilium Gruppe integrieren wir unsere KI-basierte Trading- und Speicherexpertise in eine hochwertige PV-Projektpipeline und erschließen zusätzliche Wertschöpfungspotenziale für Investoren."
Terra One bringt seine Trading-Expertise und Erfahrung in der Finanzierung und Entwicklung von Speicherprojekten in die Kooperation ein. Das Unternehmen vermarktet sowohl eigene Systeme als auch Speicher und Erzeugungsanlagen Dritter. Die Consilium Gruppe plant, über diese exklusive Partnerschaft in den kommenden drei Jahren eine Projektpipeline von über 200 MWp Photovoltaik sowie rund 150 MW Speicherleistung zu realisieren. Die Umsetzung dieser Wachstumsstrategie der Consilium Gruppe soll unter anderem durch den 7 % Consilium Solar Bond 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFED9) finanziert werden, der von der Consilium Project Finance GmbH, einer Tochtergesellschaft der Consilium Gruppe AG, online über www.consilium-gruppe.de/solar-bond zur Zeichnung angeboten wird.
Mit der Kooperation reagieren beide Unternehmen auf die wachsende Bedeutung integrierter Speicherlösungen im deutschen Energiemarkt. Ziel ist es, PV-Direktinvestments noch resilienter gegenüber Marktveränderungen zu machen und zusätzliche Wertschöpfung durch systematische Flexibilitätsvermarktung zu erzielen.
