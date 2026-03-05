DJ MÄRKTE ASIEN/Kräftige Erholung - Kospi steigt um 11%

DOW JONES--Nach drei Tagen mit teils heftigen Abgaben aufgrund der Angriffe auf den Iran kommt es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen zu einer deutlichen Erholung. Besonders stark fällt das Plus dabei in Seoul aus, wo es für den Kospi um 11,1 Prozent nach oben geht. Der Index hatte an den vergangenen beiden Handelstagen knapp 20 Prozent eingebüßt. Der Nikkei-225 in Tokio steigt um 2,5 Prozent. Der Shanghai-Composite erhöht sich um 1,0 Prozent, der Hang-Seng-Index klettert ebenfalls um 1,0 Prozent.

Die Intensität der iranischen Raketenattacken sei stark zurückgegangen, da die US-Militärschläge die Fähigkeiten des Landes geschwächt hätten, so Analyst Chang Wei Liang von DBS Group Research. Es gebe außerdem Berichte, wonach der Iran auf Geheimdienstebene Offenheit für Gespräche über eine Beendigung des Krieges signalisiert haben soll, ergänzt der Stratege.

Daneben hat China für 2026 ein Ziel für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 4,5 bis 5 Prozent festgelegt. Es ist das niedrigste Ziel seit den 1990er-Jahren und folgt auf drei Jahre, in denen ein Wachstum von "rund 5 Prozent" festgelegt worden war. Sollte Chinas Wirtschaft in diesem Jahr um weniger als 5 Prozent wachsen, wäre dies das langsamste Wachstum seit mehr als drei Jahrzehnten, abgesehen von den Jahren der Covid-19-Pandemie. China gab zudem an, dass das BIP im vergangenen Jahr real um 5 Prozent gewachsen sei und damit sein offizielles Ziel trotz eines erneuten Handelskriegs mit den USA erreicht habe.

Ein niedrigeres BIP-Ziel dürfte der chinesischen Regierung mehr Spielraum für qualitatives Wachstum geben, urteilt Chefvolkswirt Lynn Song von der ING. "Mit dem neuen Ziel scheint es eine Toleranz für langsameres Wachstum zu geben, was den politischen Entscheidungsträgern mehr Flexibilität geben sollte, um qualitatives Wachstum anzustreben, eine Priorität der vergangenen Jahre", meint Song. Die Wirkung der Fiskalpolitik könne sich in diesem Jahr verbessern, wobei potenziell mehr Mittel in die Realwirtschaft fließen könnten, fügt Song hinzu.

Bei den Einzelwerten in Seoul sind es vor allem die Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix, die sich von den jüngst starken Abgaben erholen. Hier geht es um 12,4 bzw. 13,3 Prozent aufwärts. Es stützen dabei auch die guten Vorgaben aus den USA, wo Chip-Werte gesucht waren. Bei den Aktien von Hyundai Motor, die ebenfalls stark unter die Räder gekommen waren, steht ein Plus von 11,4 Prozent zu Buche.

In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, ging es für den S&P/ASX-200 lediglich um 0,4 Prozent nach oben. Hier verhinderten Abgaben von Index-Schwergewicht BHP (-1,0%) deutlichere Gewinne. Rio Tinto stiegen dagegen um 1,2 Prozent. Beide Aktien wurden ex-Dividende gehandelt.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.940,30 +0,4 2,6 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 55.622,00 +2,5 --- 07:30 Topix 500 (Tokio) 2.900,86 +2,4 9,0 07:00 Kospi (Seoul) 5.658,60 +11,1 34,2 07:30 Hang-Seng (Hongk.) 25.511,07 +1,0 -0,4 09:00 Shanghai-Comp. 4.121,55 +1,0 3,8 08:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:26 % YTD EUR/USD 1,1607 -0,2 1,1633 1,1618 -1,2 EUR/JPY 182,32 -0,2 182,69 182,86 -0,9 EUR/GBP 0,8704 +0,1 0,8696 0,8702 -0,1 USD/JPY 157,05 +0,0 157,03 157,38 0,3 USD/KRW 1.466,90 +0,3 1.462,23 1.473,37 1,8 USD/CNY 6,8885 -0,1 6,8969 6,9146 -1,5 USD/CNH 6,8930 +0,0 6,8925 6,9187 -1,2 USD/HKD 7,8187 +0,0 7,8176 7,8123 0,5 AUD/USD 0,7050 -0,3 0,7073 0,7029 5,7 NZD/USD 0,5924 -0,2 0,5938 0,5903 2,9 BTC/USD 72.523,27 -1,1 73.346,55 68.499,46 -17,3 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 77,64 +4,0 2,98 74,66 Brent/ICE 84,02 +3,2 2,62 81,40 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 5.168,26 +0,6 32,94 5.135,32 Silber 84,65 +1,5 1,24 83,41 Platin 2.180,01 +1,5 31,51 2.148,50 ===

