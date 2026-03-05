Der Logistikkonzern DHL Group hat sich trotz der anhaltenden Handelskonflikte robust entwickelt und seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025 übertroffen. Der Umsatz ging unter anderem aufgrund von Währungseffekten sowie geringerer Transportvolumina auf Verbindungen in die USA um 1,6 Prozent auf 82,9 Milliarden Euro zurück.Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen, durch ein aktives Kapazitätsmanagement und strukturelle Kostensenkungen die Ertragskraft zu verbessern. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär