Hochrangige deutsch-französische Podiumsdiskussion in der Französischen Botschaft in BerlinFéminin Pluriel Berlin veranstaltet in enger Zusammenarbeit mit der Französischen Botschaft in Berlin eine hochrangige deutsch-französische Podiumsdiskussion unter dem Titel "Empowering Women Through Financial Education and Economic Security". Ziel der Veranstaltung ist es, politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Führungspersönlichkeiten aus der Finanzbranche, Medienvertreter sowie Expertinnen und Experten zusammenzubringen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld