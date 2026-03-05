SOLUM (KOSPI: 248070) und Simbe haben die Erweiterung ihrer strategischen Zusammenarbeit bekannt gegeben, um autonome Store Intelligence noch stärker in die Newton Electronic Shelf Label (ESL)-Infrastruktur von SOLUM in ganz Europa zu integrieren. Die Zusammenarbeit wurde auf der EuroShop hervorgehoben, wo Simbes Store Intelligence-Plattform live am SOLUM-Stand demonstriert wurde.

Simbe stellte kürzlich Tally 4.0 vor, die nächste Generation seines autonomen Regal-Scan-Roboters. Die neue Version steht für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Regal-Digitalisierung und bietet eine verlängerte Laufzeit, verbesserte Edge-Computing-Funktionen sowie fortschrittliche Computer-Vision-Technologie. Die Plattform wurde entwickelt, um eine umfassendere Regalabdeckung und Echtzeit-Datenanalysen auf Enterprise-Niveau bereitzustellen und physische Regalbedingungen in umsetzbare operative Erkenntnisse zu transformieren. Simbe ermöglicht Regalintelligenz für weltweit führende Einzelhandelsunternehmen.

Durch die Integration der autonomen Regaldaten von Simbe in die Newton ESL-Plattform von SOLUM können Einzelhändler Echtzeit-Transparenz mit zuverlässiger digitaler Umsetzung verbinden. Von Simbe identifizierte Preisabweichungen, Out-of-Stocks oder Lücken in der Warenpräsentation lassen sich unmittelbar über Newton ESL abbilden, das für stabile Konnektivität, schnelle Aktualisierungen und eine zentrale cloudbasierte Steuerung über große Filialnetze hinweg ausgelegt ist.

Diese Kombination reduziert manuelle Filialprüfungen und schafft eine kontinuierliche Feedback-Schleife zwischen Regalzustand und digitaler Kommunikation. Dadurch werden Preisgenauigkeit, Warenverfügbarkeit am Regal sowie operative Exzellenz in dynamischen Handelsumgebungen nachhaltig gestärkt.

Auf der EuroShop konnten Besucher live erleben, wie autonome Store Intelligence und skalierbare ESL-Infrastruktur im Rahmen eines integrierten Store-Konzepts zusammenwirken. Die Demonstration führte zu intensiven Gesprächen über Implementierungsstrategien und Integrationsansätze. Beide Unternehmen bekräftigten, die Zusammenarbeit mit interessierten europäischen Einzelhändlern weiter auszubauen, um Initiativen zur Modernisierung intelligenter Filialen voranzutreiben.

Paul Warren, VP of EMEA Sales bei Simbe, erklärte:

"Tally 4.0 ist ein wichtiger Schritt, um digitale Entscheidungsprozesse mit der physischen Realität im Store zu verbinden auf Basis einer Datenarchitektur, die auch die Integration mit Social- und agentenbasierten Commerce-Kanälen ermöglicht. Die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit SOLUM erlaubt es uns, autonome Store Intelligence noch tiefer in skalierbare Handelsinfrastrukturen in Europa zu verankern."

Daniel Lee, CEO von SOLUM Europe, ergänzte:

"Physische Store Intelligence entfaltet ihr volles Potenzial erst in einem vernetzten Handelsökosystem. Die Integration von Simbes autonomer Robotik in unser Newton ESL-Backbone erweitert dieses Ökosystem bis in den Gang und verknüpft Echtzeit-Regaltransparenz mit einer resilienten digitalen Infrastruktur in großflächigen Handelsumgebungen."

Über SOLUM

SOLUM wurde 2015 als Spin-off von Samsung Electro-Mechanics gegründet und ist ein an der KOSPI börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen gilt als führend in den Bereichen Power Solutions, Display-Technologien und elektronische Regaletiketten (ESL) und treibt Innovationen im globalen Einzelhandel voran. Mit einem klaren Fokus auf kundenorientierte Innovation und nachhaltige Transformation entwickelt SOLUM hochwertige Lösungen, die Einzelhändlern helfen, in einer zunehmend digitalen Welt effizienter zu arbeiten.

www.solum-group.com

Über Simbe

Simbe ist weltweit führend in der Digitalisierung von Regalen. Die Store Intelligence-Plattform kombiniert moderne Computer Vision, künstliche Intelligenz und Automatisierung, um Einzelhändlern Echtzeit-Transparenz über jedes Regal, jedes Produkt und jeden Store zu bieten. In zehn Ländern im Einsatz und branchenübergreifend etabliert, unterstützt Simbe Unternehmen dabei, intelligente Automatisierung zu skalieren, operative Präzision zu erhöhen und das Erlebnis für Mitarbeitende und Kunden gleichermaßen zu verbessern.

www.simberobotics.com

