Am Mittwochabend hat der Chipkonzern Broadcom seine Quartalszahlen vorgelegt und damit eine Überraschung geliefert. Das wurde konkret gemeldet, und darum sprechen die Nachrichten für eine Fortsetzung des KI-Booms. Am Mittwochabend sind mit Spannung die Zahlen des Chipkonzerns Broadcom erwartet worden, der nach Nvidia als zweitwichtigster Player in der Chemiebranche gilt. Broadcom: Diese Zahlen wurden gemeldet Broadcom blieb im Rahmen der Ergebnisverkündung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE