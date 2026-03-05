The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.03.2026
ISIN Name
JP1120211G41 JAPAN 2026 21
DE000NLB3QJ8 NORDLB 21/26
DE000LB2BHB0 LBBW FESTZINS 21/26
FR0013414919 ORANO 19/26 MTN
US74432QCH65 PRUDENT.FINL 20/26 MTN
XS1377679961 BRIT. TELECOM. 16/26 MTN
XS2593625986 DZ BANK IS.A2023
DE000DW6C292 DZ BANK IS.A2031
XS2575155671 UBS 23/26 MTN
