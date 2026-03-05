Mitteilung der Consilium Project Finance GmbH:

Terra One und Consilium kooperieren exklusiv bei PV-Direktinvestments mit integrierten SpeicherlösungenDie Terra One Climate Solutions GmbH, Technologieunternehmen für Batteriespeicher sowie KI-gestützten Energiehandel, und die Consilium Gruppe AG, Anbieter von Photovoltaik-Direktinvestments, gehen eine strategische Kooperation ein. Ziel ist es, Photovoltaikanlagen systematisch mit Batteriespeichern zu kombinieren und den erzeugten Strom und die Speicherflexibilität über eine integrierte Multi-Market-Strategie an den Strommärkten zu vermarkten. Die Partner verbinden damit technische Speicherintegration mit KI-basierter Handelsoptimierung und erschließen zusätzliche Erlöspotenziale für Investoren.

Integration von PV und Speicher: mehr Wert für Investoren

Im Rahmen der Zusammenarbeit übernimmt Terra One die KI-basierte Vermarktung von Strom und Speicherflexibilität an den deutschen Energiemärkten über seine Handelsplattform ...

