Stürzte der Aktienmarkt in Südkorea am Dienstag und Mittwoch noch spektakulär ab, folgte am Donnerstag eine nicht weniger beeindruckende Kurswende. Iran-Krieg wirbelt südkoreanischen Aktienmarkt durcheinander Die nach den Angriffen auf den Iran hohe Volatilität an den weltweiten Finanzmärkten hält an. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel hierfür ist der südkoreanische Aktienmarkt, der in den vergangenen Wochen und Monaten aufgrund seines parabolischen Anstiegs für Aufsehen sorgte. Die hohe Indexgewichtung der beiden Speicherchip-Hersteller Samsung und SK Hynix sorgte zwischenzeitlich für ein Plus von 50,3 Prozent des Leitindex KOSPI gegenüber dem Jahresauftakt.
