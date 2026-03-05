Broadcom zählt zu den großen Profiteuren des KI-Booms, und das nicht erst seit gestern. Doch wie kräftig die Erlöse beim Chipkonzern inzwischen sprudeln, hat Anleger dennoch überrascht. Denn nachbörslich präsentierte Broadcom am Mittwochabend Zahlen, die Erwartungen pulverisierten. Die Aktie dürfte nun wieder durchstarten. Wie DER AKTIONÄR berichtete, erzielte Broadcom im ersten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,05 Dollar. Einen Tick mehr, als Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär