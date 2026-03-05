Die Dell-Aktie hat sich nach der Schwächephase spürbar erholt. Setzt sich die Stabilisierung oberhalb der Kurslücke weiter fort?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|125,02
|125,96
|10:02
|124,84
|125,82
|10:02
|Zeit
|08:30
|Dell: Anzeichen einer Trendwende - Aktie zeigt sich weiter stabil
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|DELL TECHNOLOGIES INC
|126,68
|+0,25 %