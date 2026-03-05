BÖRSE AKTUELL: Geopolitische Risiken belasten Aktienmärkte (05.03.26)

Der Marktbericht Börse zeigt am heutigen Handelstag eine erhöhte Nervosität an den Finanzmärkten. Der Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran sorgt erneut für Unsicherheit. Während Aktienfutures nachgeben, steigen Ölpreise und der US-Dollar gewinnt an Stärke. Anleger beobachten geopolitische Entwicklungen sowie Unternehmensnachrichten besonders genau.

Börse aktuell: Politische Spannungen im Nahen Osten im Fokus

US-Präsident Donald Trump bewertete das Ausmaß der militärischen Aktionen mit "15 von 10". Gleichzeitig stimmte der US-Senat dafür, die militärischen Handlungsmöglichkeiten der Regierung im Konflikt mit dem Iran aufrechtzuerhalten.

Der Antrag zur Einschränkung der Befugnisse wurde mit 47 zu 53 Stimmen entlang der Parteilinien abgelehnt. Demokraten unterstützten die Begrenzung, während Republikaner dagegen stimmten. Im Repräsentantenhaus steht noch eine Abstimmung über den Text an.

Parallel dazu meldeten Medien, dass Iran erneut Raketen in Richtung Israel abgefeuert hat. Die humanitären Folgen werden ebenfalls sichtbar: Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk haben bereits 100.000 Menschen Teheran verlassen.

Zudem plant Qatar Airways Evakuierungsflüge nach Europa, wobei der erste Flug von Riad nach Frankfurt gehen soll.

Marktbericht Börse: US-Futures geben nach

Die geopolitische Unsicherheit belastet die Stimmung an den Märkten.

Aktuell zeigen sich die US-Indexfutures schwächer:

Nasdaq: -0,5 %

S&P 500: -0,4 %

Damit geben die Kontrakte einen Teil der kurzfristigen Erholung aus der gestrigen Sitzung wieder ab.

Rohstoffe: Öl und Gas steigen deutlich

Rohstoffe reagieren stark auf die geopolitischen Spannungen. Besonders der Energiesektor verzeichnet deutliche Gewinne.

Brent-Öl: +2 %

WTI-Öl: +2 %

Erdgas: +1,7 %

Auch Edelmetalle bewegen sich unterschiedlich:

Gold: +0,3 - auf 5157 USD

Silber: -1,2 - auf 82,70 USD

Die Preisbewegungen spiegeln eine typische Risikoverlagerung in sichere Anlagen und Energiewerte wider....

