EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Cherry SE veröffentlicht weitere Kennzahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025



05.03.2026 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 5. März 2026 - Die Cherry SE hat heute weitere vorläufige und noch ungeprüfte Konzernkennzahlen für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. 2025 erzielte die Cherry SE einen Konzernumsatz von 94,3 Mio. Euro (Vorjahr: 110,4 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes EBITDA von -9,8 Mio. Euro (Vorjahr: -7,0 Mio. Euro). Das Jahr war geprägt von einer konsequenten operativen Stabilisierung und der strategischen Neuausrichtung des Produktportfolios an die aktuellen Marktgegebenheiten. Weitere Faktoren wie die schwächere Nachfrage im Bereich Components sowie Sondereffekte im Bereich Digital Health beeinflussten die Umsatzentwicklung. Gleichzeitig konnte jedoch die durchschnittliche Mittelbindung im Working Capital im Berichtszeitraum weiter nennenswert gesenkt werden. Im Schlussquartal 2025 belief sich der Umsatz auf 23,7 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 26,3 Mio. Euro) und das bereinigte EBITDA auf -4,9 Mio. Euro (Vorjahresquartal: -6,3 Mio. Euro). Neben direkten Einsparungen aus der Umstrukturierung des Standortes Auerbach federte eine strenge Kostendisziplin insgesamt den Umsatzrückgang im Ergebnis ab. So konnten die bereinigten Betriebskosten (Opex) im Geschäftsjahr 2025 um etwas mehr als 10 Mio. Euro von 65,4 Mio. Euro im Jahr 2024 auf nunmehr 55,1 Mio. Euro gesenkt werden. Die deutliche Reduktion der Vorräte von 53,7 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 28,8 Mio. Euro sowie die signifikante Verbesserung des Cash Conversion Cycles im Jahresverlauf von 178 auf 116 Tage unterstreichen die Fortschritte bei der Optimierung der Bilanzstruktur und der operativen Kapitaldisziplin. Das Segment Digital Health & Solutions trug im Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 22,3 Mio. Euro (Vorjahr: 30,4 Mio. Euro) und einem bereinigten EBITDA von 13,9 Mio. Euro (Vorjahr: 12,3 Mio. Euro) zum Konzernergebnis bei, wobei der Segmentumsatz bereinigt um den Verkauf von "Active Key" auf vergleichbarer Basis über Vorjahr lag. Während das eHealth-Geschäft insgesamt eine sehr dynamische Entwicklung mit einem deutlichen Plus bei den verkauften Terminals verzeichnete, führte ein kurzfristiger Bundestagsbeschluss zur Verschiebung der TI-Anbindungspflicht zu spürbaren Umsatzeinbußen gegenüber Plan im vierten Quartal. Im Segment Gaming & Office Peripherals verzeichnete das Unternehmen im abgelaufenen Jahr einen Umsatzrückgang von 72,6 Mio. Euro auf 67,2 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA bewegte sich mit -3,4 Mio. Euro (Vorjahr: -2,6 Mio. Euro) erneut in der Verlustzone. Trotz eines rückläufigen Gesamtjahres führten Zuwächse bei Absatzvolumina und Bruttomarge im vierten Quartal 2025 zu einer leichten Verbesserung des Umsatz- und Margenmomentums gegenüber dem Vorjahr. Durch die zunehmende Ausrichtung auf das Marktpotenzial im Retail-Bereich (B2C) sowie im Bereich schnurloser Tastaturen und Mäuse nutzt die Cherry SE künftig verstärkt Chancen für weiteres Wachstum. Im Bereich Components setzte sich die schwache Nachfrage zum Jahresende fort, was zu einem rückläufigen Umsatz und einem negativen Segmentergebnis führte. Diese Entwicklung bestätigt die strategische Entscheidung, die Schalterfertigung nach China auszulagern. Das Ergebnis war 2025 maßgeblich durch einmalige Restrukturierungskosten für die Umwandlung des Standorts Auerbach in ein Logistikzentrum belastet, schafft jedoch die Basis für eine künftig deutlich schlankere Kostenstruktur. Rogier Volmer, CEO der Cherry SE: "Unsere Ergebnisse zeigen eine erste operative Stabilisierung im vierten Quartal 2025. Hinter den Zahlen stehen starke Technologien und ein sehr engagiertes Team. 2025 war das Jahr, in dem wir am Fundament für unser weiteres Wachstum gearbeitet haben. Nun konzentrieren wir uns klar auf unsere Prioritäten, um CHERRY nachhaltig und profitabel für die Zukunft aufzustellen." Jurjen Jongma, CFO der Cherry SE: "Das bereinigte EBITDA im vierten Quartal ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dennoch bleiben zwei Maßnahmen entscheidend für die vollständige Wiederherstellung der finanziellen Stabilität von Cherry: die Verbesserung der Bruttomargen im Peripherals-Segment und die Reduktion unserer Gesamtkosten. Dies sind unsere klaren kurzfristigen Prioritäten, um das Unternehmen nachhaltig zu stärken und Profitabilität zu sichern." Weitere ausgewählte Kennzahlen zum vierten Quartal und Geschäftsjahr 2025 stellt die Gesellschaft heute unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/presentations-webcasts auf ihrer Webseite zur Verfügung. Über CHERRY Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de



05.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News