Köln (ots) -Im Rahmen der Bildungsmesse didacta 2026 wird die neue Wortschatzlern-App allango buddy des Ernst Klett Sprachen Verlags vorgestellt. Die KI-gestützte App wurde speziell für Fremdsprachenlernende in Schule und Erwachsenenbildung entwickelt, um individuell und in unterschiedlichen Szenarien mit breit angelegten, praxisnahen Funktionen sowie einem kuratierten Wortschatzangebot zu unterstützen. Sie wird im Frühjahr in den Stores für Android und iOS verfügbar sein und umfasst bereits zum Start elf Sprachen.Die neue App allango buddy enthält Text- und Fotoübersetzungen sowie ein kontextsensitives und personalisiertes Vokabeltraining. Sie passt sich an die Bedürfnisse der Lernenden und ihren Lernalltag an und begleitet sie überallhin: im Unterricht oder auf ihrem Weg durchs Leben.Die KI-gestützte App bietet als In-App-Kauf Wortschätze für die Erwachsenenbildung mit berufsspezifischem Fachwortschatz. Gleichzeitig ist sie auch für Schulen konzipiert und enthält erweiterte Inhalte, darunter thematische Schulwortschätze für Französisch und Englisch sowie spezielle Inhalte zur Prüfungsvorbereitung. Lernende können individuell trainieren, zusätzlich eigene Lernkarten erstellen und personalisierte Sammlungen anlegen. So erhalten sie eine digitale Lernumgebung, die sich nahtlos in ihren Lern- und Medienalltag einfügt.Moderne Funktionen wie Fotoübersetzung und Sprachausgabe erleichtern den Umgang mit authentischen Sprachsituationen und fördern unmittelbares Verständnis.Der Nutzen zeigt sich besonders deutlich im Alltag: Eine Pflegekraft versorgt eine Patientin und erklärt ihrer neuen Kollegin aus der Ukraine, welche Materialien sie im weiteren Verlauf benötigen wird. Neben ihr steht der Verbandswagen, aus dem diese sterile Kompressen entnehmen soll. Da die ukrainische Pflegekraft in der Praxis die Begriffe nicht mehr sofort parat hat, greift sie zum Smartphone und öffnet die Fotoübersetzung der allango-buddy-App. Nach einem kurzen Scan erscheint sofort die korrekte Übersetzung von Ukrainisch auf Deutsch inklusive der Sprachausgabe. Mit nur einem Fingertipp fügt sie die neuen Begriffe ihrer persönlichen Vokabelsammlung hinzu. Später erstellt sie daraus eine Lernkarte, wiederholt den neuen Wortschatz und sammelt ganz nebenbei Experience-Punkte ("XP-Punkte") für ihre tägliche Lernaufgabe ("Daily Challenge"). So wird aus einer alltäglichen Situation ein Lernmoment, der sich mühelos in den Arbeitsalltag und zu einem selbst gewählten Zeitpunkt in den Lernalltag einfügt. Zur Unterstützung der Lernmotivation verfügt die App über ein XP-basiertes Gamification-System, das individuelle Fortschritte sichtbar macht und motiviert und so für regelmäßiges Lernen sorgt. "Unser Ziel war es, ein Werkzeug zu entwickeln, das das Lernen in einen Flow bringt und intuitiv Antworten auf nicht verstandenen bzw. noch unbekannten Wortschatz bietet. Ein echter Begleiter an deiner Seite, ein Buddy eben, der immer da ist, wenn du lernst, etwas Neues in den Medien entdeckst, die du nutzt, oder im Alltag!", betont Hendrik Funke, Geschäftsführer des Verlagsbereichs Schule bei Ernst Klett Sprachen. "Die App schafft eine Verbindung zwischen intuitiv nutzbarer Technologie und fachlich fundierten Inhalten und macht das Sprachenlernen dadurch alltags- und lebensnah, flexibel und motivierend."Ein weiteres Anwendungsszenario: Eine Schülerin arbeitet beispielsweise an einer Übungsaufgabe zur Vorbereitung auf die DELF-Prüfung und stellt fest, dass sie die Vokabeln für die mündliche Vorstellung noch vertiefen muss. Ein kurzer Blick aufs Smartphone genügt. In der App öffnet sie direkt das passende Themenfeld im "Thematischen Schulwortschatz Französisch". Sie wählt die Lernkarten aus und startet das Training mit verschiedenen Übungsformen. In wenige Minuten kann sie ihre Aufgabe überarbeiten und fühlt sich deutlich sicherer und besser vorbereitet. Aus pädagogischer Sicht eröffnet diese Anwendung neue Möglichkeiten. "Für Schulen ist es entscheidend, digitale Lösungen zum Einsatz zu bringen, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern Lernprozesse aktiv unterstützen. Mit der neuen App geben wir den Sprachlernenden eine hilfreiche Orientierung neben dem Unterricht und fördern so den Aufbau nachhaltiger Sprachkompetenzen", ergänzt Funke.Aktuell stehen elf Sprachen zur Verfügung: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Türkisch, Ukrainisch, Russisch und Arabisch. Niederländisch, Rumänisch, Chinesisch und Vietnamesisch sind bereits in Vorbereitung. Mit der neuen allango-buddy-App gibt es nun ein Begleiter, der das Sprachenlernen in Schule und Erwachsenenbildung flexibler, zugänglicher und motivierender gestaltet.Besucherinnen und Besucher der Bildungsmesse didacta können die neue App allango buddy ausprobieren. Am 13. März 2026 bietet der Verlag um 12:30 Uhr die Veranstaltung "allango buddy - deine App für das immersive Wortschatzlernen im Kontext" auf der Eventfläche excitingedu × Klett in Halle 8.1, Stand B018 an. Zudem steht das Team von Klett Sprachen während der gesamten Messe für persönliche Beratungen zur Verfügung.Pressemappe didacta 2026 von Ernst Klett SprachenÜber den Verlag: Ernst Klett Sprachen ist ein führender Sprachenverlag und Teil der Klett Gruppe. Es bietet ein breites Spektrum an Lehr- und Lernmaterialien für den Sprachunterricht von der Grundschule bis zur Erwachsenenbildung. Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Innovation trägt das Unternehmen dazu bei, Sprachenlernen effektiv, motivierend und zukunftsorientiert zu gestalten.