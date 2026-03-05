Bielefeld (ots) -Die Bielefelder OXSEED logistics GmbH, Entwicklungshaus hinter der Dokumentenverwaltungsplattform obwyse und dem Empfangsportal für E-Rechnungen portinvoice, erweitert ihr Lösungsportfolio im Bereich des elektronischen Rechnungsaustauschs um eine umfangreiche API-Collection. Vor dem Hintergrund der E-Rechnungspflicht und der damit verbundenen, steigenden Integrationsanforderungen stellt das Unternehmen leistungsfähige Schnittstellen für den digitalen Austausch strukturierter Rechnungs- und Bestelldaten bereit. Ergänzend bietet OXSEED auf dem neuen Entwickler-Portal "obwyse.dev" eine frei verfügbare Sandbox sowie einen kostenlosen Generator zur Erstellung hybrider Order-X-Bestellungen an.Die Einführung der Empfangspflicht für elektronische Rechnungen zum 1. Januar 2025, als erster Schritt hin zur flächendeckenden E-Rechnungspflicht ab 2028, hat in vielen Unternehmen die Komplexität der Geschäftsprozesse deutlich erhöht. Über Jahre gewachsene Softwarelandschaften, die bisher analoge oder teil-digitale Abläufe abbildeten, müssen nun verbindliche elektronische Prozesse umsetzen. Besonders der strukturierte Rechnungseingang und -ausgang stellt dabei hohe technische Anforderungen. In diesem Umfeld erweist sich die Integration über leistungsfähige Schnittstellen als wirtschaftliche und praxisnahe Alternative zur aufwendigen Eigenentwicklung.Vor diesem Hintergrund reagiert die Bielefelder OXSEED logistics GmbH mit einer umfassenden API-Collection auf den steigenden Integrationsbedarf. Die bereitgestellten Schnittstellen decken den gesamten Lebenszyklus elektronischer Rechnungen ab: vom Empfang strukturierter Formate mit Validierung, Datenextraktion und Visualisierung über die Erstellung und den Versand von E-Rechnungen bis hin zur GoBD-konformen Archivierung. Ergänzend stehen Endpunkte zur Pflege und Verwaltung von Partnerdaten zur Verfügung, um Stammdaten konsistent in digitale Geschäftsprozesse einzubinden.Da eine durchgängige Automatisierung erst durch das Zusammenspiel von Bestellung und Rechnung entsteht, erweitert OXSEED den Fokus bewusst über den reinen Rechnungsaustausch hinaus. Zusätzliche Endpunkte ermöglichen die Erstellung elektronischer Bestellungen im hybriden Order-X-Format - analog zum etablierten E-Rechnungsformat ZUGFeRD besteht dieses aus einer strukturierten, maschinenlesbaren XML-Datei, die in ein menschenlesbares PDF-A eingebettet ist. "Order-X ist ein zentraler Baustein für durchgängige digitale Geschäftsprozesse", erklärt Monique Ostermann, Produktmanagerin bei OXSEED. "Nur wenn Bestellung und Rechnung nahtlos zusammenarbeiten, können Unternehmen einen vollständig automatisierten, fehlerarmen und medienbruchfreien Procure-to-Pay-Prozess realisieren. Gleichzeitig erlaubt die API-Integration, Schnittstellen wiederzuverwenden, Daten konsistent zwischen Systemen fließen zu lassen und Anpassungen an neue Formate oder Anforderungen unkompliziert umzusetzen."Für Entwickler und Unternehmen stellt OXSEED in seinem neuen Developer Portal unter https://obwyse.dev eine frei verfügbare Sandbox bereit, in der die gesamte API-Collection unverbindlich getestet werden kann. Speziell für KMU ohne eigenes ERP-System oder für Nutzer, die sich zunächst von der Funktionsweise des hybriden Order-X-Formats überzeugen möchten, bietet das Portal unter www.orderx-tool.de zudem ein kostenloses Online-Tool zur Erstellung von Order-X-Bestellungen. Über https://orderx.dev kann zusätzlich direkt auf die Order-X-Endpunkte zugegriffen werden.Die Endpunkte der obwyse API-Collection lassen sich nahtlos mit allen Produktlösungen von OXSEED integrieren: obwyse Intro, die E-Rechnungslösung für KMU, obwyse Enterprise, die individuell anpassbare Lösung für größere Unternehmen, sowie portinvoice, die Empfangslösung für elektronische Rechnungen. Darüber hinaus ermöglicht OXSEED als Entwicklungshaus hinter den E-Rechnungslösungen der ZUGFeRD Community auch die API-Integration des ZF/FX Invoiceportals und des Validierungsportals ZFC Validation.Weitere Informationen zu obwyse finden Sie unter www.obwyse.com.obwyse - Enjoy Your Information.obwyse ist die zukunftsweisende Online-Plattform für digitale Dokumentenverwaltung, Archivierung und elektronische Geschäftsprozesse der OXSEED logistics GmbH. Die OXSEED logistics GmbH wurde im Jahre 2007 gegründet beschäftigt am Hauptsitz Bielefeld aktuell 20 Mitarbeiter, die Anwender in mehr als 1.000 Organisationen betreuen.Die Produktlösungen von OXSEED wurden von Anfang an ausschließlich für die Cloud entwickelt - die Anschaffung eigener Software und Hardware ist daher nicht erforderlich. Der sonst übliche hohe Kosten- und Zeitaufwand für Implementierung und Wartung entfällt. Pressekontakt:Ansprechpartner bei OXSEED logistics GmbHAnnelen BrodnerTel. (0521) 977 933-230E-Mail a.brodner@obwyse.comAnnika TiedemannTel. (0521) 977 933-164E-Mail a.tiedemann@obwyse.com