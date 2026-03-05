An der Börse wandert traditionell das Geld von schwachen Händen in starke. Von den hektischen Anlegern zu den hartgesottenen. Von denen in Panik zu denen mit Nerven. Sehen wir aktuell eine solche Situation? Meine Gedanken dazu.Es ist Krieg. Am Golf. Im Iran. In Israel. Es sagt viel über unsere Zeit aus, dass diese Nachricht per se niemanden hinter dem Ofen hervorlocken würde. Die US-Streitkräfte marschierten seit Wochen massiv vor dem Iran auf. Präsident Donald Trump drohte öffentlich, unmissverständlich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
