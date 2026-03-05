Die Deutsche Lufthansa muss ihren Traum vom Wiederaufstieg in die oberste deutsche Börsenliga vorerst begraben. Bei der am späten Mittwochabend durchgeführten turnusmäßigen Überprüfung der DAX-Familie durch den Indexanbieter Stoxx blieb der Leitindex unverändert. Damit verharrt die Fluggesellschaft, die von 1988 bis 2020 zum DAX-Urgestein gehörte, weiterhin im MDAX, während der erwartete Austausch gegen Zalando ausblieb. Während im DAX alles beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
