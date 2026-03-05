Die Aktie von Alibaba hat ihre Talfahrt am Donnerstag im heimischen Handel fortgesetzt. Fast vier Prozent ging es für sie nach unten, das Wochenminus beläuft sich damit nun bereits auf mehr als zwölf Prozent. Geht es nach der US-Investmentbank JPMorgan, könnte der Druck auf die Papiere zunächst weiter anhalten.Der Abgang eines früheren technischen Leiters, Junyang Lin, aus Alibabas Qwen-Forschungsteam sorgt laut JPMorgan kurzfristig für ein erhöhtes Umsetzungsrisiko. Die Analysten um Alex Yao schreiben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
