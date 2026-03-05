Die Erholung vom Vortag am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag nicht fortsetzen. Der Krieg im Nahen Osten zieht mit neuen Angriffen immer weitere Kreise. Das dürfte Investoren von Aktienkäufen abhalten, zumal auch die Preise für Öl und Gas wieder steigen. Der X-DAX signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen 0,3 Prozent schwächeren DAX bei 24.133 Punkten. In der Nacht auf den heutigen Donnerstag flogen die USA und Israel weiter Angriffe im Iran. Zudem nahmen die Befürchtungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
