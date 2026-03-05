© Foto: Sebastian Kahnert/dpaDie Ölpreise explodieren nach den Angriffen im Nahen Osten. Die Krise schlägt nicht nur an der Zapfsäule zu, sondern in fast jedem Supermarktregal in Deutschland. Sich darauf einzustellen, kann sich lohnen.Nach den jüngsten militärischen Eskalationen im Nahen Osten sind die Öl-Futures innerhalb weniger Tage um mehr als 18 Prozent in die Höhe geschnellt. Am Donnerstag überschritt der Preis pro Barrel der US-Marke WTI die Marke von 77 US-Dollar, Brent-Öl hat sich um 16 Prozent verteuert über 84 US-Dollar pro Barrel, getrieben von der Angst vor einem langwierigen Regionalkonflikt. Während die Märkte in den USA bereits reagieren, sind die Auswirkungen für deutsche Verbraucher aufgrund der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE