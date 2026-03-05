Der Goldpreis zeigte am Mittwoch (04.03.26) eine leichte Stabilisierung, nachdem die Märkte zuvor deutliche Rücksetzer verkraften mussten. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie die Entwicklung am Ölmarkt sorgten weiterhin für Unsicherheit an den Finanzmärkten. Gleichzeitig blieb die Nachfrage nach sicheren Häfen bestehen, was den Goldpreis im Tagesverlauf unterstützte. Goldpreis 04.03.26 mit moderatem Tagesplus Der Handelstag begann für den Goldpreis am 04.03.26 bei 5.114,06 USD je Feinunze. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
