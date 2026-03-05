Hamburg (ots) -Am 6. März ist Tag der Tiefkühlkost. iglo schaut anlässlich dessen genauer hin: Welches Potenzial steckt in Tiefkühlware? Das Gefrierfach erlebt aktuell einen echten Imagewandel und junge Deutsche führen ihn an.Der "Frozen in Focus"-Report zeigt: In Deutschland wünschen sich 44 Prozent der 25- bis 34-Jährigen ein größeres Gefrierfach - deutlich mehr als der Durchschnitt aller Altersgruppen von 36 Prozent. Auch bei den 18- bis 24-Jährigen liegt der Wert mit 37 Prozent höher.[1] Was früher als schnelle Notlösung galt, wird für die Generation der 18- bis 34-Jährigen zum beliebten Alltagshelfer: Tiefkühlkost passt zu Social-Media-Trends und eignet sich perfekt für die Zubereitung mit modernen Küchengeräten.Airfryer und Co. verändern die TK-NutzungNeue Küchengeräte spielen eine zentrale Rolle beim veränderten Image von Tiefkühlkost. 14 Prozent gaben an, nach der Anschaffung eines neuen Geräts - allen voran die Heißluftfritteuse - mehr Tiefkühlprodukte zu kaufen.[1] Der Air Fryer zaubert ganz leicht knusprige, Instagram-taugliche Gerichte auch mit TK-Produkten wie den veganen iglo Dino Nuggets. Übrigens: 12 Prozent der 18- bis 24-Jährigen nutzen TikTok gezielt für Tipps rund um Tiefkühlware.[1] Eine Studie des Max-Rubner-Instituts zeigt sogar, dass 72 Prozent der Deutschen im Alter von 18 bis 29 Jahren Internet und soziale Medien nutzen, um sich über Ernährung allgemein zu informieren.[2]TK als Enabler für eine ausgewogene, nährstoffreiche ErnährungLaut Ernährungsreport 2025 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft nehmen 71 Prozent mindestens einmal täglich Gemüse oder Obst zu sich.[3] Tiefgekühltes Gemüse kann dabei unterstützen: 62 Prozent sind überzeugt, dass Tiefkühlkost genauso nahrhaft sein kann wie frische Lebensmittel.[1] Und das ist wissenschaftlich belegt: Studien der University of Reading und der National Library of Medicine zeigen, dass tiefgekühltes Obst und Gemüse Nährstoffe oft besser bewahrt als frische Produkte, die mehrere Tage im Kühlschrank lagern.[4] Eine aktuelle Studie des Deutschen Tiefkühlinstituts bestätigt diesen Trend: 70 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass Tiefkühlkost dabei helfen kann, sich gesund zu ernähren. Als besonders hilfreich werden der Erhalt von Vitaminen und Nährstoffen (85 Prozent) sowie die ganzjährige Verfügbarkeit gesunder Zutaten (85 Prozent) genannt.[5] Außerdem schätzen 38 Prozent, dass sie dank des Gefrierfachs saisonale Zutaten das ganze Jahr über nutzen können.[1]Das wachsende Interesse junger Menschen am Gefrierfach passt zu gesellschaftlichen Entwicklungen: Der Ernährungsreport 2025 zeigt, dass 57 Prozent der Deutschen Wert darauflegen, dass Essen sich einfach und schnell zubereiten lässt - 2015 waren es nur 45 Prozent.[3] Tiefkühl-Gemüsemischungen wie die von iglo erfüllen genau dieses Bedürfnis: bereits geschnippelt, aufeinander abgestimmt und leicht gewürzt und damit in wenigen Minuten küchenfertig. So kann das Gefrierfach mehr sein als nur ein Lagerort: Es ist ein strategischer Partner für einen gesunden, flexiblen und bewussten Lebensstil._____[1] Frozen in Focus Report, Nomad Foods / YouGov-Befragung von 2.279 Personen in Deutschland, Mai 2025[2] Max-Rubner-Institut (MRI), "Online-Befragung nemo Erwachsene", Ergebnisbericht, 3.155 Befragte in Deutschland, April 2025[3] Ernährungsreport 2025 "Deutschland, wie es isst", Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMLEH), Forsa-Befragung von ca. 1.000 Personen, Januar 2026[4] University of Reading, Gunter Kuhnle, Professor of Nutrition and Food Science, Keshavan Niranjan, Professor of Food Bioprocessing, April 2023; National Library of Medicine, Ali Bouzari, Dirk Holstege, Diane M Barrett, "Vitamin retention in eight fruits and vegetables: a comparison of refrigerated and frozen storage", Januar 2015[5] Deutsches Tiefkühlinstitut e.V., TK-Trendbarometer 2026 "TK und Gesundheit", Februar 2026Pressekontakt:Marlene Munschiglo Deutschland0173 6250208marlene.munsch@iglo.comGreta BussatGolin Deutschland0151 58227932iglo@golin.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54941/6229143